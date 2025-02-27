144 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» على 23.4 ألف أسرة وحالة 2024

عقدت الجمعية العمومية لـ«بيت الخير» اجتماعها السنوي للتصديق على الحساب الختامي لعام 2024، ترأسه شرف الدين شرف، عضو مجلس الإدارة، أمين السر العام، بحضور أعضاء المجلس، ومندوبي وزارة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، والمدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي للجمعية.

وتضمن جدول الأعمال التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة وإقرارها، ومناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات، والتصديق عليه، والموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2025 واعتماد الحساب الختامي لعام 2024، حيث بلغ إجمالي إنفاق الجمعية على المشاريع الخيرية خلاله 144.2 مليون درهم، توزعت إلى 68.6 مليوناً من أموال الزكاة، و75.5 مليوناً من أموال الصدقات، فيما بلغ اجمالي عدد المستفيدين 23486 أسرة وحالة.

وشمل تقرير الحساب الختامي لعام 2024 إنفاق 12.3 مليون درهم مساعدات نقدية شهرية، و7.7 ملايين درهم مساعدات نقدية شهرية لأسر الأيتام، بينما بلغ الإنفاق على الدعم الغذائي نحو 20.4 مليون درهم، وسجلت مساعدات الدعم الإنساني أرقاماً مهمة، حيث تم إنفاق 50.4 مليون درهم على المساعدات الطارئة، و9.2 ملايين درهم على مشروع علاج، و4.1 ملايين درهم لنجدة الغارمين، كما تم إنفاق 19.3 مليون درهم على دعم الإسكان، في حين بلغ الإنفاق على المشاريع الرمضانية العام الماضي 16.4 مليون درهم.