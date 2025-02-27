مركز شرطة الفقع يقدم أفضل الخدمات لسكان المنطقة

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، أن مركز شرطة الفقع استطاع من خلال البرامج التي يطبقها في منطقة اختصاصه، المساهمة في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لسكان المنطقة من أجل العمل على إسعادهم والتيسير عليهم، مشيداً بدور المركز وجهود موظفيه من مختلف الرتب.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اللواء المنصوري لمركز شرطة الفقع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ورافقه خلالها العميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالوكالة، والعميد سعيد هلال الخييلي مدير مركز شرطة الفقع، ونائبه العقيد سعيد علي الكتبي، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والرائد سيف الكعبي مدير نقاط شرطة الضواحي، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء خليل المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الفقع في المجال الجنائي وسرعة الاستجابة للبلاغات، ودور ذلك في تعزيز الأمن والأمان بمنطقة الاختصاص.