شرطة دبي تكرّم المؤسسات التعليمية المشاركة في «إيفاد»

كرّم اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، ممثلي المؤسسات التعليمية المشاركة في معرض «إيفاد» للجامعات، الذي نظمته إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية على مدار يومين، تزامناً مع الاحتفاء باليوم الإماراتي للتعليم 2025، الذي يصادف في الـ 28 من فبراير الجاري. وأثنى اللواء صالح عبدالله مراد خلال التكريم على المشاركة الفاعلة من المؤسسات التعليمية،

والمحاضرات القيمة التي قدمها المختصون في مختلف المجالات والتخصصات العلمية. وحضر التكريم النقيب المهندس فهد الشاعر، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، وعدد من الضباط والموظفين وممثلي المؤسسات التعليمية والطلبة.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير من معرض إيفاد للجامعات، إقبالاً من قبل الطلبة الراغبين في التعرف على أحدث التخصصات العلمية في الجامعات والكليات والمعاهد ومركز التدريب.

وأطلع الطلبة في المعرض الذي أقيم في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، من ممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية على البرامج الأكاديمية التي تدعم منظومة وظائف وتخصصات المستقبل، والبرامج المهنية التخصصية مثل الدبلومات المهنية التي تخدم الوظائف التخصصية والفنية.