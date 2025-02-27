10 مشاريع وتجربة تفاعلية في معرض «الإمارات تبتكر» بدبي

نظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرض «الإمارات تبتكر» في بوليفارد أبراج الإمارات في دبي، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، بهدف التعريف بأهم الابتكارات الحكومية التي أحدثت أثراً إيجابياً على مجتمع الإمارات.

واحتفى المعرض بعشرة من المشاريع التي أظهرت قوة الابتكار، وشكلت إضافة نوعية للجهات الحكومية والمجتمع.

وتضمن المعرض تجربة إبداعية تتمثل في مسار تفاعلي من المرايا، خاض الزوار من خلاله رحلة استكشافية تعكس تحديات الابتكار ومساراته غير المتوقعة.

وأكدت عبير تهلك، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن حكومة دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الابتكار، إذ عملت منذ وقت مبكر على ترسيخ وتعزيز ثقافة الابتكار وجعله محوراً أساسياً للعمل في الجهات الحكومية، ما ساهم في توفير بيئة محفزة انطلقت منها العديد من الحلول والابتكارات والمشاريع التي تخدم المجتمع.

مشاريع ابتكارية

وسلط المعرض الضوء على أهمية تبني ثقافة الابتكار لضمان استدامة التنمية وبناء وصناعة مستقبل أفضل للبشرية، واستعرضت 10 جهات حكومية اتحادية ومحلية مشاريعها الابتكارية عبر منصته.

وقدمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعها الابتكاري، وهو منصة تفاعلية عبر البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تركز على كافة شرائح المزارعين لتقديم تجربة نوعية عن الإنتاج المحلي.

أما وزارة الاقتصاد فقدمت مشروع «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية» التي أطلقتها لمراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

واستعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ابتكار «التوأمة الرقمية للمستشفيات»، المعني بمواجهة التحدي المتمثل في تحسين عمليات المستشفيات من خلال رؤى تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي. وشاركت وزارة الداخلية بمشروع «الفاحص الذكي» وهو عبارة عن مركبة ذكية مزودة بتقنيات حديثة مثل الحساسات، ونظام تحديد المواقع الجغرافية العالمي، وكاميرا التعرف على الوجه.

وعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مشروع السفر السريع والذكي الأول من نوعه على مستوى العالم.

واستعرضت هيئة دبي للطيران المدني خلال مشاركتها «نظام التوصيل بالطائرات بدون طيار» والذي يعكس رؤية دبي الطموحة لريادة مستقبل النقل الذكي. وقدمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مبادرتها المبتكرة «تقنية الليدار لتقييم حالة أصول الطرق»، والتي تستخدم لأول مرة لتقييم حالة أصول الطرق أحدث أنواع تقنية والتصوير الرقمي «LiDAR» التي تساهم في تقييم حالة أصول الطرق بدقة عالية.

وشاركت مطارات دبي بنظام مراقبة عمليات تحويل الطائرات الذكي بمطارات دبي على الذكاء الاصطناعي وتقنية الكاميرا لتعزيز كفاءة عمليات تشغيل الطائرات من خلال مراقبة الأنشطة الرئيسة وتحليلها والتنبؤ بها في الوقت الفعلي.

وتضمن المعرض عرض ابتكار بلدية دبي المبنى X، «Building X»، وهو المبنى التابع لبلدية دبي والذي يستشرف مباني المستقبل ويجمع تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المباني في مكان واحد من خلال ربط الأنظمة الكهروميكانيكية ومراقبتها. وشاركت هيئة الفجيرة للبيئة بعرض نظام ذكي لرسم خرائط الموارد المائية وإدارة مخاطر الفيضانات في إمارة الفجيرة.