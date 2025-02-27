«نداء» تعقد ورشة «رحلة الابتكار» لتعزيز الإبداع

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن تنظيم ورشة بعنوان «رحلة الابتكار»، تزامناً مع شهر الابتكار في دولة الإمارات «الإمارات تبتكر 2025».

وشهدت الفعالية حضور المدير التنفيذي منصور بوعصيبه، وتناولت مجموعة من المحاور الأساسية التي ركزت على مفهوم الابتكار كعملية مستمرة للتطوير والتحسين، تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة.

وسلطت الضوء على آليات تقييم الابتكار، ومدى فاعلية الأفكار المطروحة، وتأثيرها على سير العمل، مع التركيز على إمكانية تبنيها وتنفيذها بشكل مستدام، وتم استعراض أفضل الممارسات في حفظ وتطوير الأفكار الإبداعية، بدءاً من تسجيلها وتحليلها، وصولاً إلى اختبارها قبل اعتمادها بشكل رسمي.

كما تم خلال الورشة استعراض سياسة الابتكار المعتمدة في المؤسسة، التي ترمي إلى ترسيخ ثقافة الابتكار من خلال توفير بيئة حاضنة للأفكار الإبداعية.

وقال منصور بوعصيبه إن الابتكار من الركائز الأساسية لاستراتيجية مؤسسة نداء، حيث تحرص على تعزيز بيئة عمل تفاعلية تشجع الموظفين على المشاركة الفعّالة في تطوير وتنفيذ الأفكار الخلاقة.