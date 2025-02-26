شرطة دبي تكرم «الإمارات للمزادات»

كرّم العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، شركة الإمارات للمزادات تقديراً لدورها الفاعل في دعم استراتيجية السلامة المرورية، إلى جانب جهودها في تقديم حلول مبتكرة تعزز من جودة الخدمات المرورية والشرطية.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن هذا التكريم يأتي تتويجاً للشراكة المثمرة بين شرطة دبي والقطاع الخاص، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير استراتيجيات السلامة المرورية، وتقديم حلول تقنية مُتقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة.

وأضاف أن الجهود المستمرة والشراكة مع الشركات الداعمة تعكس الالتزام بالعمل وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدبي، وتعزيز الاستجابة الفعالة لمتطلبات التطور الحضري والمروري.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان أن التكامل بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة يسهم بشكل كبير في تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وتطوير الأنظمة والخدمات بما يواكب المتغيرات العالمية، داعياً إلى مزيد من التعاون والابتكار لتقديم خدمات ذكية ومستدامة، تسهم في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وتنظيماً على المستوى العالمي.

ولفت العميد جمعة بن سويدان إلى أن شركة الإمارات للمزادات لعبت دوراً رئيسياً في دعم جهود شرطة دبي من خلال تطوير أنظمة المزادات الذكية التي تُسهم في تسهيل عمليات التصرف في المركبات وفق معايير شفافة وعادلة، ما يعزز من كفاءة العمل ويضمن تحقيق أعلى درجات التنظيم والسلامة.