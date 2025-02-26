منصور بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي تعزز جهوزيتها لمواجهة التحديات

شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، أمس، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لطب الكوارث، والدبلوم المهني للصحة العامة وإدارة الكوارث، الذي نظّمته هيئة الصحة بدبي، ويُعد أول ثمار التعاون بين الهيئة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبرنامج الإمارات الوطني للتدريب.

وفي هذه المناسبة، أكد سموّ نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية أن برنامج «دبي لطب الكوارث»، يبرز الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى التعزيز المستمر لجهوزية الإمارة لمواجهة التحديات، ورفع مستوى جهوزية الكوادر الطبية للتعامل السريع مع الأزمات، وتقديم أفضل مستويات الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار سموّه إلى أن المنظومة الصحية في دبي تعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لضمان توفير أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، منوهاً بالبنية التحتية المتطورة للإمارة التي دعمت جهوزيتها للتعامل مع الأزمات، وتحقيق نتائج ونجاحات غير مسبوقة في الأوقات الاستثنائية.

حضر الحفل عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى جانب مسؤولي الجهات الشريكة، وتضم، القيادة العامة لشرطة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومجموعة HMS، والمستشفى الأمريكي، ومجموعة أستر، ومجموعة NMC، و مجموعة ميدكير، ومجموعة ميدكلينيك.

وبلغ عدد المشاركين في برنامج «طب الكوارث في دبي» 1770 مشاركاً، بينما وصل مجمل المسجلين في برنامج «دبلوم الصحة العامة» إلى 78، وخريجي برنامج «دبلوم إدارة الكوارث» 115 خريجاً، يمثلون نخبة من أفضل الكوادر الطبية.

وأعرب عوض صغيّر الكتبي، عن شكر هيئة الصحة بدبي وامتنانها لحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل التخريج، وحرص سموه على دعم أعمال التطوير والنمو السريع الذي يشهده القطاع الصحي في دبي.

وذكر الكتبي أنه تم إطلاق «برنامج دبي لطب الكوارث» بعد اعتماده من المركز الأوروبي لطب الكوارث، والكلية الأمريكية للجراحين، ويمثل إحدى المبادرات الاستثنائية التي استحدثتها الهيئة بهدف رفع مستوى الجهوزية الصحية في دبي وتعزيز منظومة الوقاية والأمن الصحي تجاه التعامل مع الحالات الطارئة المحتملة، وزيادة درجة استعدادها للاستجابة الطبية في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات عبر منهج موحد ومعتمد دولياً من المراكز العالمية الرائدة.

وأضاف إن البرنامج استهدف دعم مؤشر مرونة دبي، ونشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم التعامل مع الأزمات والكوارث في أوساط المجتمع، وتوحيد التدريب في مجال طب الكوارث، إضافة إلى توحيد مصادر المعلومات الموثوق بها.

وتسعى هيئة الصحة بدبي من «برنامج دبي لطب الكوارث»، والدبلوم المهني للصحة العامة وإدارة الكوارث، إلى صقل خبرات ومهارات قيادات المستشفيات الحكومية والخاصة والكوادر الطبية والفنية المساندة والتمريض، العاملة في مجال طب الطوارئ ومواجهة التحديات الصحية والتعامل معها.