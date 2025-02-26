«الموارد البشرية لحكومة دبي» تنظم ورشة لتعزيز الإبداع

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورشة «ماستر كلاس» حملت عنوان «الحد البشري: الذكاء العاطفي كعامل محفز للابتكار»، قدمتها زينا كوكس- مديرة العمليات في مؤسسة IdeasUK في مكتبة الصفا للتصميم والفنون، في إطار مشاركتها الفاعلة في شهر الإمارات للابتكار، «الإمارات تبتكر 2025».

وركزت الورشة على سبل تعزيز الفكر الإبداعي، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل الحكومي، وتمحورت حول أهمية الذكاء العاطفي في بيئات العمل، ودوره في تحفيز الابتكار والتطوير المستدام، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية ساعدت المشاركين على استكشاف آليات توظيف الذكاء العاطفي في رفع مستوى الأداء الفردي والجماعي.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل الحكومي لم يعد مجرد خيار أو إمكانية، بل بات ضرورة حتمية لمواكبة التغييرات المتسارعة واستشراف المستقبل وتحدياته.

وقال: «نؤمن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن رأس المالي البشري هو المحرك الأساسي للابتكار، ومن هذا المنطلق نحرص على رفد موظفينا بالأدوات المتقدمة والمهارات اللازمة لتعزيز التفكير الإبداعي، ودعم تطوير حلول جديدة، تلبي احتياجات المستقبل. وتعكس الفعاليات والورش التي نظمناها خلال شهر الإمارات للابتكار التزامنا المستمر، وجهودنا المتواصلة لبناء بيئة عمل ديناميكية تجمع بين الذكاء العاطفي».

وأضاف: «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب منا تبني نماذج عمل أكثر مرونة وشمولية، وجعل الابتكار المؤسسي جزءاً أساسياً من عملياتنا اليومية، لا مجرد مبادرات موسمية. ومن خلال هذه الجهود نهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من صناعة الغد، وقيادة التحولات المستقبلية، بما يعزز ريادة حكومة دبي على الساحة العالمية». ونظمت الدائرة أيضاً ورشة بعنوان «نحو مكان عمل أكثر شمولية»، قدمتها الباحثة والمستشارة الإقليمية ليندا صباريني، وناقشت خلالها أهمية تحليل بيانات النوع الاجتماعي في بيئة العمل، وتأثيرها في تطوير سياسات واستراتيجيات، تعزز التنوع والشمولية في المؤسسات الحكومية.

وشهدت الفعاليات لقاء افتراضياً تفاعلياً للمشاركين والفائزين في مسابقة IdeasUK تحت عنوان «Innovation Knowledge Share». وشكل اللقاء منصة متميزة لتبادل الأفكار الإبداعية والخبرات العملية في مجال الابتكار، بما يسهم في تعزيز التعاون وترسيخ الابتكار في بيئات العمل الحكومية.

وعلى صعيد أنشطة نادي الابتكار تم تنظيم مجموعة من المختبرات الابتكارية تحت عناوين «المشاركات المجتمعية لدائرة الموارد البشرية» و«ثقافة مؤسسية إيجابية»، إضافة إلى ورشة عمل متخصصة بعنوان «ورشة الخيال في الذكاء الاصطناعي GovDizer»، ركزت على استكشاف الإمكانيات المستقبلية للذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير حلول حكومية مبتكرة، تسهم في تحقيق التطور والتقدم على كل الصعد.