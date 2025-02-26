برامج تدعم وظائف المستقبل في معرض «إيفاد» لشرطة دبي

افتتح معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فعاليات معرض إيفاد للجامعات، الذي تنظمه إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية، تزامناً مع الاحتفاء باليوم الإماراتي للتعليم 2025 الذي يصادف الـ28 من فبراير الجاري، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي وبحضور اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والنقيب المهندس فهد الشاعر مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، وعدد من الضباط والموظفين وممثل المؤسسات التعليمية والطلبة.

واستمع معاليه في جولته في المعرض الذي يستمر يومين، إلى شرح من ممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية عن البرامج الأكاديمية التي تدعم منظومة وظائف وتخصصات المستقبل، والبرامج المهنية التخصصية مثل الدبلومات المهنية التي تخدم الوظائف التخصصية والفنية.

وأكد اللواء الدكتور صالح مراد أن المعرض يتزامن مع الاحتفاء بـ«اليوم الإماراتي للتعليم» ويدعم الهدف الرئيس من احتفاء الدولة باليوم الإماراتي والمتمثل في تسليط الضوء على القيم والمبادئ التي يمثلها التعليم بصفته أداةً رئيسة لتحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن، مبيناً أن معرض إيفاد للجامعات أصبح معرضاً سنوياً يسعى دائماً إلى جمع المؤسسات التعليمية تحت سقف واحد لتعزيز الشراكة والتعرف إلى التخصصات العلمية التي تتناسب مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

14 مؤسسة تعليمية

وعن مكونات المعرض، أوضح النقيب فهد الشاعر، أن المعرض تُشارك فيه 14 مؤسسة تعليمية من جامعات وأكاديميات وكليات، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع الجامعات في داخل الدولة والجامعات الخارجية التي لديها فروع في الدولة، إلى جانب الأكاديميات والكليات والمؤسسات كافة المعنية بمنظومة التعليم والتدريب المهني.

وأشار النقيب الشاعر إلى أن المعرض يتضمن مجموعة من المحاضرات التعليمية المهمة عن أمن المعلومات والتحول الرقمي، والمهارات القيادية لحكومات القرن الواحد والعشرين، والذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال.