حمدان بن محمد: برؤية قادة لا يعرفون سوى الريادة وعزيمة شعب يعشق الإنجاز.. مسيرة التنمية بالإمارات تمضي قُدماً

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات تمضي قُدماً برؤية قادة لا يعرفون سوى الريادة، وعزيمة شعب يعشق الإنجاز وينبض قلبه بحب الوطن.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه في منصة «إكس»، بعد استقباله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي. وقال سموه: «التقيت اليوم أخي هزاع بن زايد، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في مجلس المضيف بدار الاتحاد. استعرضنا خلال اللقاء مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات التي تمضي قُدماً برؤية قادة لا يعرفون سوى الريادة، وعزيمة شعب يعشق الإنجاز وينبض قلبه بحب الوطن».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: «كما رحبنا خلال اللقاء بضيوف دبي من رجال الأعمال والقيادات المالية العالمية المشاركين في قمة المستثمرين العالميين لبنك أوف أمريكا، الذين اختاروا دبي وجهة لاحتضان لقائهم السنوي بمشاركة 250 مستثمراً من 100 شركة عالمية».