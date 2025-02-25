ضاحي خلفان يتسلم كتاباً قانونياً من محام

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من كتاب بعنوان «التنظيم القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووسائل تسوية منازعاتها» من المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب، وذلك خلال استقبال معاليه له بمكتبه، يرافقه والده السفير السابق سلطان الكيتوب.

ويتناول الكتاب عمليات الشراكة والآلية المتبعة في دولة الإمارات، لاستشراف المستقبل، ودعم الابتكار، وضمان التنمية المُستدامة، تحقيقاً لاستراتيجياتها المنفتحة عالمياً، وتحقيق السبق في تطبيق نظام الشراكة بقوانينها، وتطويعه نحو ما يحقق الصالح لها، ويرفع عن كاهلها عبء تمويل مشروعات التنمية، وخفض العجز بموازنتها، وتكون وسيلة حقيقية لنقل التكنولوجيا ونقل خبرات القطاع الخاص للعام، وقد كانت الشراكة الآلية المناسبة لتحقيق الغرض باعتبارها النسخة المطورة لعقود الإدارة التقليدية، بالإضافة إلى تفادي عيوب نظام الخصخصة التي تنقل مخاطر المشروع كاملة للقطاع الخاص، وضمان سرعة تنفيذ المشاريع ضمن الوقت والتكلفة المحددة، وتحسين نوعية الخدمات.

كما تناول الكتاب إشراك القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي في عملية التنمية، الذي يعد السبيل الأمثل لمساعدة الدولة في تحقيق مبادئها وأهدافها ونموها وتطلعات شعبها، بعد أن أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الآلية المناسبة.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتور راشد سلطان الكيتوب، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوعه وأهميته، ومتمنياً له التوفيق.