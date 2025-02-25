حمدان بن محمد وهزاع بن زايد يستعرضان مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات

دبي - البيان

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

تم خلال اللقاء استعراض أهمية مواصلة العمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، التي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وما تحفل به هذه المسيرة المباركة من إنجازات في مختلف المجالات، هدفها في المقام الأول تحقيق مصلحة المواطن وتأمين المستقبل الذي يكفل له الحياة الكريمة، والوصول بالوطن إلى أعلى مراتب الرقي والتقدم.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الأحاديث الودية حول ما تشهده دولة الإمارات من تطور مستمر وازدهار ضمن مختلف قطاعاتها الحيوية في سياق تكاملي مُلهم بين أطر العمل الاتحادي والمحلي، كما تناول اللقاء النموذج المُلهم الذي تقدمه دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي والحرص على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات وسرعتها المقدمة للجمهور سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار، تأكيداً على الريادة الإماراتية في مجالات التطوير التي تضع رفاه الإنسان وتوفير أفضل نوعيات الحياة له في مقدمة أولويات التنمية.

إلى ذلك، رحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بمجموعة من كبار المستثمرين وقيادات أبرز المؤسسات الاقتصادية من حول العالم، يزورون دبي لحضور قمة المستثمرين العالميين لبنك أوف أمريكا، يتقدمهم جيم دي ماري، رئيس الأسواق العالمية لبنك أوف أمريكا.

اللقاء تناول نموذج الدولة المُلهم في العمل الحكومي والحرص على تنفيذ رؤية القيادة في الارتقاء بمستوى جودة وسرعة الخدمات

التأكيد على أن المسيرة المباركة للدولة هدفها في المقام الأول تحقيق مصلحة المواطن والمضي بالوطن

إلى أعلى المراتب