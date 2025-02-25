«دبي للإحصاء» تنجز مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024

أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية اختتام مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة في دبي لعام 2024 بدورته الخامسة، الذي أجرته ضمن المسح العام الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مستوى الدولة بالتعاون مع المراكز الإحصائية على المستوى المحلي ويستمر لمدة عام كامل.

وأقيمت الفعالية الاحتفالية للإعلان عن الحدث أخيراً، وشارك فيها عدد من مسؤوليها وفرق العمل، وانطلقت بكلمة ألقاها يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أشاد فيها بجهود فرق العمل التي أسفرت عن نجاح المسح.

وأكد أهمية الجهود التي يقوم بها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والشراكة مع المراكز الإحصائية في الحكومات المحلية في إنجاز المشروع الذي يسمح لصنّاع القرار وراسمي السياسات بإطلاق المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز مسيرة صنع المستقبل وترسيخ مكانة دبي نموذجاً للمدينة التي تحقق الرفاه والسعادة للأسر والأفراد وللمجتمع بوجه عام استناداً إلى المعطيات والبيانات الواقعية.

وقال يونس آل ناصر: «في كل مسح نجريه، سواء في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، تتضح لنا الأهمية الاستثنائية للبيانات بوصفها مرآة صادقة للواقع، وقد كان مسح دخل وإنفاق الأسرة في دبي لعام 2024 نموذجاً لهذه الحقيقة، ودليلاً آخر على أهمية العمل المشترك لتسخير البيانات والمعطيات الواقعية. وتأتي أهمية البيانات من خلال تمكين صناع القرار من رسم الاستراتيجيات الناجعة بما ينسجم مع استراتيجياتنا الوطنية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاجتماعية 33، وتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على توفير كل شروط السعادة والرفاهية لسكان دبي، وترسيخ مكانتها مدينة نموذجية للعيش والعمل».

وامتاز المسح في دورته الخامسة بمستوى أعلى من الشمولية، حيث بلغت نسبة الاستجابة 87% من إجمالي الأسر المشاركة في إمارة دبي، التي تم زيارتها طوال فترة المسح الممتدة لعام كامل.

ويعكس هذا الأمر مدى وعي مجتمع دبي بأهمية هذا النوع من المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية. وقام بتنفيذ هذا المشروع الكبير فريق مؤلف من 105 مشاركين منتدبين من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تم توزيعه وفق الأدوار المطلوبة لتحقيق المسح، بما يضمن دقة النتائج وجودتها.

وفي هذا السياق أضاف آل ناصر: «إن كل من شارك في هذا المشروع يستحق منا الشكر والتقدير، وأخص بالذكر فريق العمل الذي بذل جهوداً كبيرة في هذا السياق، والشكر موصول بطبيعة الحال لكل أفراد المجتمع الذين شاركوا في الإجابة عن أسئلة المسح، حيث كان التفاعل واسعاً، الأمر الذي يعكس الثقة بجهود المؤسسة، والوعي الرفيع بأهمية المشاركة. ولا أنسى بطبيعة الحال أن أشكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الذي يشكل مظلة وطنية جامعة لجهود البيانات والإحصاء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة».