«محمد بن راشد للإسكان» تكرم شركاءها الاستراتيجيين

نظّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حفلها السنوي أمس في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي. وشهد الحفل حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص. وهدف الحدث إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا بشكل فاعل في تحقيق رؤية المؤسسة لتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز جودة حياتهم.

كما شهد الحفل توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسة في توفير حلول مرنة ومستدامة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار السكني.

وفي كلمته خلال الحفل، صرّح المدير التنفيذي للمؤسسة عمر حمد بوشهاب: «نحتفل اليوم بتكريم شركائنا الذين كانوا ولا يزالون جزءاً أساسياً من نجاح مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. إن شراكاتنا مع الجهات المختلفة تُعد دعامة أساسية لتحقيق رؤيتنا في تقديم خدمات إسكانية استباقية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز رفاههم».