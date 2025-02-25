«إسعاف دبي» تنقذ حياة أربعيني.. وطفلته تؤكد أن سرعة الاستجابة كانت مبهرة

تمكن فريق من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إنقاذ حياة مريض أربعيني يحمل الجنسية الأوروبية، كان يعاني من أزمة قلبية حادة، حيث تم التواصل مع «إسعاف دبي» الذين انتقلوا بسرعة كبيرة إلى موقع الاتصال، وقام فريق متخصص بتقديم الدعم الطبي اللازم، وفي نفس الوقت تم التواصل مع أقرب مستشفى لتجهيز غرفة العمليات بناء على المعلومات الطبية الذي وفرها الفريق، وهو ما ساهم في إنقاذ حياته وفقاً للأطباء المعالجين للحالة.

فيما عبرت ابنته البالغة من العمر 9 سنوات، عن شكرها الكبير لإسعاف دبي، لأنه كان السبب في إنقاذ حياة والدها الذي كان يعاني من أزمة كبيرة في القلب، لافتة إلى أن سرعة الاستجابة كانت مبهرة.

إلى ذلك، أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حرصها الكبير في تحقيق أعلى المعدلات في سرعة الاستجابة عالمياً، إضافة إلى توفيرها كوادر مدربة للتعامل مع مختلف الحالات بمختلف اللغات، مشيرة إلى أهمية تعزيز علاقتها بشركائها عبر سبل التعاون المختلفة، وصولاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى بشكل متكامل بما يخدم الرؤية الشاملة لحكومة دبي لتوفير وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته المؤسسة مؤخراً للاحتفال بشركائها تحت شعار «إنقاذ حياة.. إنقاذ أسرة»، والذي بدأ بعرض فيلم قصير استعرض قصة المريض الذي قامت كوادر المؤسسة بإنقاذه من خلال الاستجابة السريعة والتعامل الاحترافي مع الحالة بالتعاون مع أحد شركائها من المستشفيات، وتضمن رسالة شكر من طفلته لكل الذين ساهموا في الحفاظ على استقرار أسرتها وسعادتهم نتيجة إنقاذ والدها.

وعبر مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن شكره وتقديره لجهود الشركاء التي ساهمت في دعم توجه المؤسسة لتقديم نموذج ريادي عالمي لمنظومة الإسعاف والطب الطارئ، وبما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي النموذج العالمي الأفضل لتصميم وصناعة المستقبل.

وقال جلفار في كلمته: «نلتقي اليوم لنؤكد حرصنا جميعاً على اتباع نهج «دبي» في شراكتنا القائمة على الشفافية والثقة والرغبة في التطوير والتغيير، وهو ما يتسق مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة في الدولة، ويحقق الأهداف والتطلعات التي تسعى إليها إمارة دبي من حيث استدامة التطور وتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031 وصولاً لأعلى مستويات الجاهزية للمستقبل والجودة في الرعاية الصحية المتخصصة».

وقد تضمن برنامج الحفل تكريم الكوادر الإسعافية التي ساهمت في إنقاذ حالات القلب خلال عام 2024، كما كرمت المؤسسة شركاءها من المستشفيات الخاصة والمطورين.

تمكنت فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إنقاذ حياة 353 إنساناً توقفت قلوبهم خلال عام 2024، كما حققت متوسط زمن استجابة يقدر بـ 6.59 دقائق خلال نفس العام، وهو نتيجة التنسيق الفعال مع المستشفيات وتعزيز وتطوير التدريب، وهو ما يوفر الشعور بالأمان الصحي لسكان وزوار إمارة دبي.