بلدية دبي تطلق «منظومة إدارة الأصول» لتعزيز الحوكمة الفعالة والاستدامة المالية

أطلقت بلدية دبي «منظومة إدارة الأصول» في خطوة نوعية تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول، وتطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المالية، مما يسهم في دعم الاستثمار المستدام والإدارة الذكية لأصولها التي تلعب دوراً أساسياً في الخدمات الحكومية المقدمة لسكان وزوار الإمارة.

كفاءة تشغيلية

وقال الدكتور شهاب العامري، مدير إدارة الأصول والممتلكات في بلدية دبي: «تُمثل المنظومة نقلة نوعية في مستوى إدارة الأصول الحكومية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي تعزز الكفاءة التشغيلية، كما تعكس توجهات بلدية دبي والتزامها بتحقيق الحوكمة الفعالة والاستدامة المالية والمؤسسية لمحفظة أصولها، مما يجعل دبي نموذجاً يُحتذى به في إدارة الأصول الحكومية المستدامة، ومركزاً عالمياً للحوكمة الذكية».

وأضاف العامري: «تعتمد المنظومة على قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة لأصول البلدية، تُمكن من قياس الأداء وتحليل البيانات بما يسهم في اتخاذ القرارات الدقيقة،».وأشار مدير إدارة الأصول والممتلكات في بلدية دبي، إلى أن المنظومة تعتمد على تطوير استراتيجيات صيانة متقدمة لتقليل التكاليف التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي للأصول.

تحول رقمي شامل

وتأتي المنظومة تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار والتنمية المستدامة، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تدعم الاقتصاد المحلي.

وتُركز المنظومة على الإدارة الذكية للأصول عبر استخدام التقنيات والتحليلات الذكية المتقدمة لضمان تحقيق كفاءة تشغيلية عالية، وتعزيز المرونة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية، وتحقيق أفضل استفادة من الأصول لتحسين جودة المشاريع الإنشائية، واستدامة المرافق، وتقليل الأعطال عبر أنظمة مراقبة ذكية، تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

إلى جانب ذلك، تستهدف المنظومة الارتقاء بفرص الاستثمار المستدام، وتطوير تجربة المتعاملين من خلال أنظمة حديثة تتيح الاستجابة السريعة للطلبات، وتضمن استمرارية تقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية داعمة للتحول الرقمي، وتُعزز من راحة وسعادة السكان والزوار، مما يرسخ من مكانة الإمارة كمركز عالمي للحوكمة الذكية.

يذكر أن بلدية دبي تدير أكثر من 24 تصنيفاً رئيسياً من الأصول، وتدعم تقديم 160 خدمة حكومية تسهم في الارتقاء برفاهية وسعادة التعاملين في إمارة دبي، مما يعزز مكانتها كمدينة رائدة في الابتكار والاستدامة.