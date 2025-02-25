«إسلامية دبي» تنظم غداً دورة فقهية حول «أحكام الصوم»

في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتماشياً مع جهودها في تعزيز الوعي الديني ونشر الثقافة الإسلامية، تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، غداً، دورة فقهية بعنوان «أحكام الصوم»، تقدمها الدكتورة حصة خلفان بن حضيبة، كبير مفتين بإدارة الإفتاء، من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، في مركز ند الشبا للنساء – ند الشبا 1.

وتعد هذه الدورة جزءاً من سلسلة البرامج التوعوية التي تطلقها الدائرة لتهيئة المجتمع لاستقبال الشهر الفضيل بالعلم والمعرفة، حيث سيتم خلالها تناول أحكام الصيام، والمسائل الفقهية المتعلقة به، والرد على استفسارات الحاضرات، مما يسهم في تعزيز الفهم الصحيح لشعيرة الصوم وأحكامه وفق تعاليم الدين الإسلامي. وستكون الدعوة للنساء فقط.