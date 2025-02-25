شرطة دبي: 8 مدافع ثابتة و«الرّحال» في 17 منطقة خلال رمضان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، في مدينة إكسبو دبي، عن أماكن تواجد مدافعها خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أن هناك 8 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء الإمارة، في حين سيكون هناك مدفع «رّحال واحد» يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة.

وعُقد المؤتمر الصحافي، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، والمقدم عبدالله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار، وعفراء السويدي، مدير أول الاستراتيجية والتخطيط في مدينة إكسبو، وجاسم الزعابي، مدير تخطيط البرامج التلفزيونية في تلفزيون سما دبي، والفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، مديرة مبادرة «استوديو الصناع»، وعدد من الضباط والموظفين والإعلاميين.

وأعلن اللواء عبدالله علي الغيثي، انتهاء القيادة العامة لشرطة دبي من تجهيز مدافع الإفطار كما جرت العادات والتقاليد الإماراتية، لإطلاقها خلال الشهر الفضيل الذي يجمع الناس في أجواء دينية وعائلية عند موعد الغروب، مؤكداً حرص شرطة دبي على الحفاظ على هذه الأجواء الرمضانية الدينية التي تُميز مجتمع دولة الإمارات.

المدافع الثابتة

وأشار اللواء الغيثي إلى تشكيل شرطة دبي لطاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع مدافع الإفطار التي تنقسم إلى «مدافع ثابتة» وستكون متواجدة في 8 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، تتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، والاتحاد للعقارية «أب تاون مردف»، وبرج خليفة، مؤسسة دبي العقارية «وصل»، وفندق حصن حتا، «سولت كامب»- بمنطقة كايت بيتش.

مناطق المدفع الرّحال

وحول المناطق الـ17 التي سيزورها المدفع الرّحال، بين اللواء الغيثي أن المدفع سيبدأ مساره من بداية رمضان من فندق الميدان، ثم مسجد السطوة الكبير، يليه منطقة المرموم، ثم حديقة زعبيل، وبعدها مجلس الخوانيج، ثم فيستيفال سيتي، يليه مدينة جميرا، ثم حديقة الوصل 1، ثم حديقة البرشاء، تليها منطقة لهباب، ثم ند الشبا 1- ممشى الغاف، ثم أبتاون مردف، ثم منطقة مرغم، ثم نزوى، ثم حديقة ند الشبا، وبعدها برج خليفة، وأخيراً جميرا كايت بيتش.

برنامج «المندوس»

وتزامناً مع تواجد مدفع الإفطار في منطقة مجلس الخوانيح بتاريخ الـ7 و8 رمضان وفي منطقة حديقة البرشاء بتاريخ الـ14 و15 رمضان، ستبث قناة سما دبي برنامج «المندوس» الذي يقدمه الإعلامي عبدالله إسماعيل، وهو برنامج اجتماعي وتفاعلي منوع في قالب تراثي يجمع الترفيه والحياة الاجتماعية في إطار واحد، ويسعى إلى تجسيد الطابع الرمضاني في دولة الإمارات، وذلك خلال مناقشة المواضيع الاجتماعية والتراثية واستضافة مجموعة من المسؤولين والمبدعين وكبار السن للتحاور معهم.

مواصفات المدافع

إلى ذلك، أكد المقدم عبدالله طارش العميمي، أن شرطة دبي تولي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات.

وأوضح أن شرطة دبي ستستخدم في فعاليات مدفع رمضان مدفعين «فرنسيين قديمين»، يعتبران من المدافع التراثية، وقد استخدما في ستينات القرن المنصرم، داعياً أفراد المجتمع لزيارة أماكن المدافع والاستمتاع بالأجواء الرمضانية والدينية.

وأشار إلى أن المدفع يقوم بإطلاق ذخيرتين عند ثبوت رؤية هلال رمضان، وذخيرة واحدة طيلة أيام الشهر الفضيل إيذاناً بموعد الإفطار، إلى جانب واحدة عند إعلان أول أيام عيد الفطر، واثنتين مباشرة بعد صلاة العيد احتفالاً بقدومه، وتصل قوة صوت دوي المدفع من نوع (25 رطلاً) إلى 170 ديسيبل (وحدة قياس الصوت)، ويصل مداه إلى 10 كيلومترات.

حي رمضان

إلى ذلك، تحدثت عفراء السويدي، عن الفعاليات المتنوعة التي ستنظمها مدينة إكسبو «حيّ رمضان» ضمن نسخته الثالثة، والذي يحتفي بالأصالة والتراث الإماراتيين ويمنح الزوار فرصة عيش الأجواء الرمضانية الحقيقية بكل ما فيها من قيم التسامح والعطاء والمحبة في هذا الشهر الكريم، حيث يعتبر الحي وجهة تجمع العائلة والأصدقاء أثناء الصوم وعند الإفطار وحتى السحور.

استوديو الصناع

كما ستتضمن فعاليات مدفع الإفطار، تنظيم فريق مبادرة «استوديو الصناع» فعاليات فنية متنوعة تزامناً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، بهدف تقوية الروابط في الأسر والمجتمعات، عبر الأجيال من خلال الحفاظ على التراث الثقافي وتهيئة بيئات شاملة تزدهر فيها روح التعاون والانتماء.

وأكدت الفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، أن فعاليات مبادرة «استوديو الصناع» التي سيتم تنظيمها في حي رمضان بمدينة إكسبو، ستستهدف الأسر، بهدف استثمار أوقات الشهر الفضيل، وتنمية القدرات والمواهب من خلال أعمال وورش فنية وإعداد لوحة جدارية.

نقل المباشر

من جانبه، تحدث جاسم الزعابي، عن دور مؤسسة دبي للإعلام في نقل فعاليات مدفع الإفطار لتوفير تجربة رمضانية تعكس العادات والتقاليد والأصالة في مجتمع الإمارات، مبيناً أن قناة سما دبي التي ستواكب المدفع الرّحال، بينما قناة دبي ستواكب الفعاليات المصاحبة للمدفع الثابت.