حمدان بن محمد يوجه بالتبرع بقيمة جوائز فريقي وزارة الدفاع في «ألعاب دبي» للأعمال الخيرية

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتبرع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا وزارة الدفاع للنساء والرجال، خلال مشاركتهما في منافسات "ألعاب دبي 2025"، للأعمال الخيرية.

وقال سعادة اللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع: "إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص قيمة الجوائز التي حصدتها فرق وزارة الدفاع في "ألعاب دبي 2025" للأعمال الخيرية تعكس حرص سموه على ترسيخ ثقافة العطاء وتكريس قيم الشراكة والإنسانية وفي تلبية الواجب الوطني".

يذكر أن فريق وزارة الدفاع للرجال كان قد فاز بلقب فئة تحدي الحكومة للرجال، بينما حصد فريق الوزارة للنساء المركز الثاني في فئة تحدي الحكومة للنساء في إطار منافسات "ألعاب دبي 2025"، والتي أقيمت في دبي فستفال سيتي خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير 2025.

وتعطي هذه المبادرة دعماً للأعمال الخيرية التي تُحدث تغييراً إيجابياً ملموساً في حياة الناس. كما تُعدّ المبادرة حافزاً ملهماً لتعزيز قيم المسؤولية