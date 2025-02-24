شرطة دبي تعلن مواقع مدافع الإفطار خلال شهر رمضان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم، عن أماكن مدافعها خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أن هناك 8 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع "رّحال واحد" يتنقل طوال الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة.

وأكد اللواء خبير راشد ثاني الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مدفع رمضان سيظهر هذا العام بحلة جديدة، في إطار جهود شرطة دبي للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز الأجواء الرمضانية.

وأعلن اللواء الغيثي أن إمارة دبي تضم سبعة مدافع ثابتة، إلى جانب “المدفع الرحال”، الذي شهد توسعًا هذا العام ليشمل 17 موقعًا، بعد إضافة منطقتين جديدتين إلى مسار المدفع الرّحال، وهما نزوى وحديقة ند شما، وذلك بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق وإتاحة الفرصة للمجتمع للاستمتاع بهذه العادة التراثية.

وأضاف أن شرطة دبي تسعى إلى تعزيز وعي الأجيال الجديدة بتاريخ مدفع رمضان ودوره في الإعلان عن موعد الإفطار، مشيرًا إلى أنه سيتم هذا العام تنفيذ مبادرة جديدة تتضمن تصميم مجسم كبير للمدفع يتم نقله بين مراكز التسوق في دبي، ليتيح للزوار فرصة التعرف على هذا الموروث التراثي عن قرب.

كما ستُعرض لوحة جدارية توضح تاريخ المدفع، وبلد صناعته، ومراحل تطوره عبر السنوات، وآلية استخدامه.