28.9 مليون مستفيد محلياً وعالمياً من مبادرات بنك الإمارات للطعام في 2024

دبي في 24 فبراير/ وام / أعلن بنك الإمارات للطعام؛ إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمُختص بجمع وتوزيع الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين حول العالم، عن نتائجه السنوية للعام 2024، حيث وصلت حملاته وبرامجه إلى 28.9 مليون إنسان حول العالم، بزيادة قدرها 55% عن العام 2023، لتتجاوز هذه النتائج المستهدفات المرسومة ومؤشرات الأداء العام بنسبة الـ 100%.

وشارك نحو 5,000 متطوع ومشارك في دعم وتنفيذ أنشطة إدارة فائض الطعام وتوزيع الأغذية على المستحقين، فيما بلغ عدد المتبرعين من الجهات والمؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية إلى 1,214 متبرعاً بزيادة وصلت إلى 52%، كما نفذ 157 برنامجاً توعوياً شارك فيها نحو 4,357 مشاركاً.

وكجهودٍ إضافية؛ بلغ حجم الأغذية التي سلمتها مؤسسة بنك الإمارات للطعام إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 166.7 طناً أُرسلت إلى غزة كحملاتٍ إغاثية ضمن "حملة تراحم من أجل غزة" خلال شهر رمضان الفائت. و12.08 طن أُرسلت إلى الجمهورية اللبنانية حتى نهاية ديسمبر في إطار حملة "الإمارات معك يا لبنان"، وذلك ضمن جهود الدعم التي شارك فيها البنك بالتنسيق مع الشركاء لتحقيق مستهدفات توفير الغذاء على المستوى العالمي، ودعماً لجهود دولة الإمارات في تقديم يد العون والمساعدة لمختلف الشعوب.

إلى جانب ذلك، ساهم البنك في ترك أثرٍ بيئي إيجابي تمثل بتحويل نحو 5,466 طن من الأغذية عن مسار الطمر في مكب النفايات، ليدعم بذلك إحدى مستهدفاته في الحدّ من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول العام 2027.

وقالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لبنك الإمارات للطعام إن هذه النتائج المتواصلة التي يحققها البنك؛ تعكس توجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".. سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام في البقاء على النهج الذي تأسس من أجله البنك وأهدافه السامية في إيصال الطعام لأكبر شريحة من مستحقيه حول العالم، وإدارة فائض الطعام والحدّ من هدره وفقده وفق أسس منظمة ومستدامة".

وتوزع إجمالي الوجبات التي وفرها البنك للمستحقين ما بين فائض الطعام، والوجبات المطبوخة التي تبرعت بها المؤسسات الغذائية، إضافةً إلى الطرود الغذائية وسلال المواد الأولية، فيما وصل حجم الطعام المستلم حتى نهاية ديسمبر 2024 إلى 16,923 طناً.

وشملت المواد الغذائية التي جمعها البنك خلال العام الماضي؛ الخضراوات والفواكه، الوجبات الجاهزة، والأرز ومنتجاته، والقمح ومنتجاته، المعكرونة، واللحوم، ومنتجات الألبان والأجبان، ومنتجات البقالة المتنوعة والشوكولاتة والمياه.

أبرم بنك الإمارات للطعام 30 شراكة إستراتيجية ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع القطاعين العام والخاص، والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات الخيرية، والغذائية.

كما رسّخ حضوره العالمي على صعيد العمل الخيري والإنساني بمجموعة من المبادرات الرائدة التي تصدّر بها قائمة الجهات المانحة، إضافةً إلى المشاركة في مشاريع ومبادرات إنسانية، وذلك ضمن جهوده لإغاثة ومساعدة الشعوب، حيث شارك في "جائزة الشارقة للعمل التطوعي" في دورتها الـ 21 لعام 2023، ونال المركز الثاني عن فئة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية.

إلى جانب ذلك، شارك البنك كراعِ بلاتيني للمؤتمر العالمي الثاني لحفظ النعم وقدم خلاله ورقة عمل، وعزز حضوره في مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، وجلفود للتصنيع، والقمة العالمية للحكومات، ومهرجان حتا للعسل، ومبادرة سقيا ماء، ومبادرة عيد الأضحى، ووقف مليار وجبة فضلاً عن الحملات والمبادرات التي نظمها خلال شهر رمضان المبارك 2024.

ويعمل البنك وفق خطته الإستراتيجية 2023 -2027 على تنفيذ خطة مبادرات وأنشطة إنسانية، إضافةً إلى تقليل نفايات الطعام عبر عقد شراكات لإدارة الفائض منه، ودعم الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية من خلال المساهمة في تنفيذ مبادرات مشتركة مع النعمة وجهات حكومية ودعم المزارعين المواطنين والشراكات مع بنوك الطعام الدولية، وشبكة بنوك الطعام العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات للطعام وزع منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2024، أكثر من 96 مليون وجبة، ونفذ 524 فعالية وورشة وحملة، وبنى علاقات شراكة مع 262 شريك إستراتيجي، إضافةً إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك طعام إقليمية.