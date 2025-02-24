شرطة دبي تعيد للمسافرين مقتنيات بـ 26 مليون درهم خلال 2024

كشف العميد حموده بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، عن أن نظام المفقودات والمعثورات نجح في إعادة مقتنيات لأصحابها خلال عام 2024 بقيمة بلغت 26 مليون درهم، وذلك نتيجة جهود فرق العمل التي حرصت على رصد ومتابعة كافة بلاغات الفقدان بسرعة ودقة، والتواصل مع مقدمي البلاغات، وتسليمهم مقتنياتهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي نحو مدينة أكثر أماناً وسعادة.

وأكد العميد العامري أن مدينة دبي تحظى بتركيبة سكانية متعددة الثقافات، وتحرص على تعزيز شعور أفراد المجتمع بالسعادة والأمان، وغرس القيم الإنسانية القائمة على التسامح ومبادئ العيش المشترك والمسؤولية المجتمعية، حيث تتربع على قائمة المدن الأكثر جاذبية، ومطار دبي هو الوجهة الأكثر استخداماً ونشاطاً، وبوابة العبور لإمارة دبي سجلت عام 2024، أكثر من 92 مليون حركة سفر ما بين مسافر وعابر وقادم، تخللتها العديد من حالات فقدان الأمتعة الشخصية بما فيها من مقتنيات ثمينة، ومبالغ نقدية.

وقال إن شرطة دبي حريصة على ترسيخ مشاعر الأمن والاطمئنان وتعزيز الثقة لدى جميع المسافرين، حيث بنت الإدارة العامة لأمن المطارات بالتعاون مع شركائها، على مر السنوات الماضية سمعة طيبة على المستويين المحلي والدولي، من خلال تعاملها الراقي مع المسافرين، وتطوير خدماتها بما يلبي ويسعد جميع مستخدمي مطارات دبي، فهناك العديد من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في تسريع العمليات الأمنية، المتعلقة بتأمين المسافرين وأمتعتهم، ومنها نظام حفظ المعثورات، وإيصالها لأصحابها في أي مكان بالعالم.