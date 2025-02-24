«إسلامية دبي» تفتتح مسجداً في البرشاء

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جامع عطاء الرحمن في منطقة البرشاء جنوب 3 (أرجان)، بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، ومروان أحمد بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إلى جانب المتبرع عاطف خورشيد والمديرين التنفيذيين لقطاعات الدائرة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.

وتميز الجامع بطراز معماري حديث يجمع بين الأصالة والحداثة، كما يتميز بمساحة رحبة تقدر بــ 1.275.09 متراً مربعاً، ويستوعب ما مجموعه 504 مصلين، موزعين على مصلى الرجال والذي يستوعب عدد 408 مصلين، ومصلى النساء لـ 96 مصلية، مما يجعله إضافة مميزة للمرافق الدينية في المنطقة.

جامع عطاء الرحمن يمثل إضافة نوعية لمساجد دبي، كما يعكس اهتمام الدائرة ببناء بيوت الله، وحرص أهل الخير على المساهمة في تعزيز الأجواء الإيمانية، لا سيما مع تزايد عدد السكان في المنطقة. وبهذا تواصل إمارة دبي رسالتها في رعاية المساجد، وتوفير بيئة روحانية متكاملة تليق بمكانة بيوت الله، وصروحاً عامرة بذكر الله على مر الأجيال.