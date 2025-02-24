«إسلامية دبي» تبحث مع أئمة المساجد الاستعداد لرمضان

عقد أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اجتماعاً موسعاً مع أئمة المساجد المنتسبين في مبادرة «توطين المنبر»، استعداداً لشهر رمضان، وذلك في مسرح الدائرة الرئيسي بمنطقة الممزر.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الدائرة المستمرة للارتقاء بالخطاب الديني وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية «أقرب للمجتمع»، حيث أكد أهمية مبادرة «توطين المنبر» في إعداد خطباء إماراتيين قادرين على تقديم خطب متوازنة تتماشى مع احتياجات المجتمع وتعالج قضاياه المعاصرة لا سيما خلال شهر رمضان.

وشدد مدير عام الدائرة على ضرورة تقديم خطب ودروس دينية تتسم بالوسطية والاعتدال وتعكس اهتمامات المجتمع بما ينسجم مع ترسيخ الهوية الإسلامية وتعزيز الثقافة الإماراتية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز العلاقة بين المنبر والمجتمع انطلاقاً من استراتيجيتها «أقرب إلى المجتمع».

وأشار في ختام اللقاء إلى أن نجاح شهر رمضان لا يقتصر فقط على العبادات بل ينعكس أيضاً من خلال الأثر الإيجابي الذي يتركه الأئمة في نفوس الناس داعياً الجميع إلى بذل الجهود لتحقيق التوازن بين الأداء المتميز ونقل رسالة الرحمة والتقوى التي تميز الشهر الفضيل.