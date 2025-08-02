بلدية دبي الفائز الوطني في الجوائز الدولية للسلامة

أضافت بلدية دبي إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل بالتميز، حيث حصدت جائزة الفائز الوطني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الجوائز الدولية للسلامة للعام 2025 من مجلس السلامة البريطاني، وتعد هذه الجائزة واحدة من أرقى الجوائز العالمية التي تكرم المؤسسات الرائدة في تبني أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.

يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لنهج بلدية دبي المتكامل في تعزيز منظومة الصحة والسلامة، حيث تميزت ضمن مئات المؤسسات المشاركة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، أفريقيا، آسيا، الهند، أوروبا والشرق الأوسط.

ويعد حصول بلدية دبي على الجائزة بمثابة اعتراف دولي بريادتها ودورها كممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق معايير سلامة عالمية المستوى، خصوصاً وأنها باتت واحدة من ضمن 10 مؤسسات على مستوى العالم تحصد هذا اللقب.

ترسيخ رؤية دبي

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: «يعكس هذا الإنجاز التزام بلدية دبي الراسخ بتعزيز ثقافة وقائية مستدامة.

وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية، التي تسهم في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر جاذبية وجودة حياة للسكان والزوار، تتمتع بأفضل منظومة صحية وغذائية مستدامة، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات الحيوية.

ويعد هذا الفوز تأكيداً جديداً على جهود بلدية دبي المستمرة لتقديم نموذج يحاكي أفضل ممارسات السلامة المهنية ويضع دبي في مصاف المدن الرائدة عالمياً في هذا المجال».

عوامل التميز

وجاء تحقيق بلدية دبي هذا الإنجاز بفضل عدد من العوامل التي أبرزت دورها جهة رائدة في مجال الصحة والسلامة المهنية، من أهمها، تبني أفضل أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية مع الالتزام الصارم بالمعايير العالمية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وتنفيذ برامج ومبادرات مبتكرة لتعزيز الصحة والسلامة والرفاه الوظيفي، وتقليل الحوادث والإصابات إلى أدنى مستوياتها.

كما ساهم استثمار بلدية دبي في تدريب وتثقيف الموظفين والمجتمع بتعزيز الوعي بأهمية تطبيق معايير السلامة في شتى قطاعات العمل، فضلاً عن استخدام حلول وتقنيات ذكية لمراقبة وتحليل المخاطر بشكل استباقي، وتعزيز ثقافة السلامة الإيجابية ضمن بيئات العمل باستخدام الأدوات الذكية.