علي المطوع: تعزيز استدامة الخير والعطاء والعمل الوقفي

أكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن حملة «وقف الأب» تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الساعية لتعزيز استدامة الخير والعطاء والعمل الوقفي، وتوفير الدعم اللازم لعلاج الحالات الإنسانية، وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين بصفة مستدامة من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم.

وأضاف الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي: «تأتي حملة «وقف الأب» لتكون صدقة جارية باسم الآباء، وتجسد رسالة عظيمة بأهمية الأب ودوره كركيزة أساسية في الأسرة والمجتمع».

رد الجميل

وتابع المطوع: «تعد المبادرة فرصة عظيمة لرد الجميل للآباء عبر فتح الأبواب للجميع للمساهمة في بر الآباء وإكرامهم بوقف خيري مستدام يستمر أثره وعطاءه جيلاً وراء جيل».

وذكر المطوع أن حملة وقف الأب تأتي استمراراً لحزمة المبادرات الرمضانية التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وشهدت انضمام مختلف الجهات وأهل الخير، ونجحت في تحقيق أهدافها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتمكين الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً، وزيادة عدد المستفيدين منها حول العالم وصولاً لتوفير حياة كريمة لهم».