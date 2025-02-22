عمومية «جمعية رعاية الأحداث» الـ 32 تعتمد موازنة 2025

عقدت جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع جمعيتها العمومية العادية الـ 32، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، وذلك بنادي ضباط شرطة دبي.

واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية خلال العام الماضي، بما في ذلك البرامج والمبادرات التي نفذتها لتعزيز التماسك الأسري والتوعية المجتمعية، إلى جانب مناقشة التقرير المالي والإداري، واعتماد الموازنة العامة للعام الجديد، واختيار مدقق الحسابات.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على الدور الحيوي الذي تؤديه الجمعية في حماية النشء وتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، مشيراً إلى أن العمل الاجتماعي والتوعوي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود لضمان بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات بثقة والتزام.

كما أكد معاليه، أن إعلان شعار العام 2025 «عام المجتمع»، يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية وترسيخ قيم التضامن والتلاحم بين أفراد المجتمع.

وشدد على ضرورة التمسك بالقيم الاجتماعية، وحدد معاليه مجموعة من القيم التي يمكن التركيز عليها، وإعداد حملات توعوية من خلالها توجه كرسائل إلى كافة فئات المجتمع ومنها: الأمانة، الاحترام، التسامح، التعاون، العدل، الإنصاف، الرحمة، الوفاء، التحلي بالمسؤولية، التواضع، الصدق، وبر الوالدين.

وأضاف معاليه: «نفخر بأن أهداف وبرامج وأنشطة جمعيتنا، تتماشى مع هذه الرؤية الوطنية الرائدة. فقد كان عملنا دائماً موجهاً نحو ترسيخ قيم التماسك الأسري والتواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، والمساهمة في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بثقة ومسؤولية، وسنواصل مسيرتنا في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وأماناً».