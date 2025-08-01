تخريج 922 طالباً من برنامج الدورات الصيفية لشرطة دبي

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والمهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، حفل تخريج 922 طالباً وطالبة من فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة...ابتكار وقيادة»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

حضر حفل التخريج، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، اللواء أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الإداري والمالي، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط، وجمع من أولياء الأمور.

عبد الله المري

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري فخر القيادة العامة لشرطة دبي بمستوى أداء الطلبة المُشاركين في البرنامج الصيفي، وحرصهم على الالتزام والانضباط في الدورات، خصوصاً أن البرنامج استقبل هذا العام 922 طالباً وطالبة، للاستفادة من الدورات التخصصية المتنوعة، التي يقدمها مجلس دبي الطلابي بمركز حماية الدولي.

مشيداً في الوقت ذاته باهتمام أولياء الأمور، الذين يدفعون بأبنائهم للاستثمار الأمثل لأوقات فراغهم عبر برامج وأنشطة تصقل الشخصية، وتنمي المهارة وتعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.

كما أكد معاليه التزام شرطة دبي المستمر تجاه الطلبة خلال الإجازات الصيفية، إيماناً منها بضرورة المشاركة في إعداد أجيال منضبطة واعية مثقفة، وقادرة على مواجهة التحديات التي تطرأ على المجتمعات بصورة إيجابية، لافتاً إلى أن البرامج التي يطرحها مركز حماية الدولي تواكب أحدث المستجدات، وتراعي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للطلبة.

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وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: «نحن اليوم سعيدون بمشاركتنا في ختام الدورات الصيفية، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي كل عام، بمشاركة أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات، وما يميز هذا العام مشاركة 28 جنسية في هذه الدورة، ونشكر جهود القائمين على البرامج والدورات الصيفية، التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي، وإتقانهم في تدريب الطلبة على العديد من المهارات».

بناء شخصية الفرد

من جانبه أكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، نظراً للأثر الإيجابي، الذي تحدثه هذه الدورات في تغيير شخصية الطلبة، وتعميق شعورهم بالانتماء واحترام الأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي وقيم الشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

وأضاف: «إن بناء شخصية الفرد تتطلب سنوات من العمل وتضافر الجهود بين كل أطراف المنظومة التعليمية، بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للمشاركة في صنع جيل يحمل لواء المستقبل في مختلف التخصصات.

وقادر على استكمال المسيرة، لذلك يطلق مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برامجه ودوراته وفق منهجية عمل مدروسة تواكب الاحتياجات وتراعي المستجدات العالمية».

بدوره، أكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن المركز أطلق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية لكل فئات المجتمع بمن فيهم الطلبة، ويمثل البرنامج الصيفي الطلابي أحد أهم البرامج.