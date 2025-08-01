بحث تعزيز التعاون بين «محاكم دبي» و«الإمارات للإعلام»

استقبل القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي رئيس مجلس الإعلام القضائي في محاكم دبي، والقاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة التجارية، إبراهيم خادم، مدير إدارة المحتوى الإعلامي في مجلس الإمارات للإعلام.

وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات لتطوير سبل تبادل الخبرات بين الطرفين، بما يضمن تحقيق كفاءة وفاعلية العمل القضائي ويعزز جودة العمل.

وشهدت الزيارة نقاشات حول عدد من المواضيع المهمة، منها سبل تطوير تبادل الخبرات في المجالات المحتوى الإعلامي القضائي، كما تم التطرق إلى الآلية المتبعة في محاكم دبي حول التصريحات ونشر الأخبار في الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود لترجمة الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز العمل المشترك، ما يسهم في تحقيق التميز في الرسائل التوعوية الإعلامية، وتم خلال الزيارة التأكيد على أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية لتعزيز العمل القضائي وضمان نشر مفهوم العدالة بشكل فعال ونزيه، حيث يسهم تعزيز التعاون في تحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وبناء ثقة الجمهور في القضاء، ما يؤدي في النهاية إلى مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً.

وأكد القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، أهمية التعاون بين الجهات، بما يخدم المصلحة العامة، ويرتقي بكفاءة وسلاسة الخدمات القضائية.

من جانبه، أعرب الوفد الزائر عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها محاكم دبي في تطوير الإعلام القضائي، من خلال التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في دبي.

حضر الاجتماع من إدارة الاتصال الحكومي حمد ثاني، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وخالد المعصم، رئيس قسم الفعاليات، وروضة سالمين السويدي، رئيس قسم الإعلام، ومن مجلس الإمارات للإعلام علي المرزوقي.