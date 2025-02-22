21.6 ألف مستفيد من خدمات «الشؤون الإسلامية» خلال 2024

انسجاماً مع استراتيجية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي التي تضع خدمة المجتمع في صميم أولوياتها، حققت إدارة البرامج المعرفية الإسلامية إنجازاً استثنائياً خلال عام 2024، حيث استفاد من خدماتها التعليمية والمجتمعية أكثر من 21,621 مستفيداً، تأكيداً على دور الدائرة في تلبية احتياجات شرائح المجتمع كافة وتعزيز القيم الإسلامية.

وأكد الدكتور علي المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، أن المراكز تواصل عملها لتكون أقرب إلى المجتمع من خلال تقديم برامج تخدم احتياجات الأفراد وتدعم تطلعاتهم.

مضيفاً: «إن الهدف الأساسي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هو الوصول إلى المجتمع بفئاته المختلفة، وتقديم خدمات متميزة تساعد على تنمية قدرات الأفراد وتعزيز القيم التي تسهم في بناء مجتمع مستدام ومتلاحم».

وأوضح المرزوقي أن الدائرة تواصل التزامها بمواصلة تطوير خدماتها لتكون أكثر قرباً وتأثيراً في حياة المجتمع، حيث إن نجاح مراكز إدارة البرامج المعرفية الإسلامية يعكس رؤيتنا في جعل الخدمات أقرب وأكثر تفاعلاً مع احتياجات الأفراد، ما يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي والارتقاء بحياة الأفراد في إمارة دبي.

من جهتها، أوضحت شيخة سلطان المري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن فروع المراكز في مركز المزهر الثقافي الإسلامي؛ مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، مركز ند الشبا للنساء، تسعى لتقديم خدمات تعليمية ومجتمعية موجهة لمختلف الفئات.

حيث لا يقتصر دور المراكز على تقديم الدروس، بل بناء جسور التواصل مع المجتمع من خلال الأنشطة التطوعية، حيث شاركت 102 متطوعة في تقديم 1,116 ساعة تطوعية، فضلاً عن تقديم خدمات توعوية وتثقيفية متنوعة في قاعات ومرافق متكاملة تخدم كل الاحتياجات.

خلال العام 2024، بلغ عدد رياض القرآن الكريم 193 روضة قدمت 17,740 درساً بإجمالي ساعات تعليمية تجاوزت 53,220 ساعة، حضورية وعن بُعد، كما استفاد 6,276 شخصاً من الدورات العلمية، واستقطب تطبيق «ارتقاء» 1,031 مستفيداً، إضافة إلى برامج «غراس الصيف والشتاء» التي استفاد منها 1,592 مشاركاً.