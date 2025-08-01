جائزة روّاد التميز الإعلامي.. منصة نوعية لتكريم الكفاءات

كما تسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرة إلى إعداد موظفيها للمشاركة الفاعلة في الجوائز المحلية والعالمية، وتشجيع المبادرات الريادية التي تعكس روح المسؤولية والاحترافية في العمل الإعلامي.
وكشفت «دبي للإعلام» عن انطلاق مرحلة تقييم المرشحين لجائزة روّاد التميز الإعلامي، والتي تشمل فئات التميز الوظيفي، وتضم: المذيع، والمراسل، والصحفي، والمخرج، والمنتج المتميز، بالإضافة إلى الإداري المتميز / الموظفة المتميزة، والشاب المتميز / الشابة المتميزة، ومدير الإدارة المتميز، والمهني المتميز.
فئات
وأكدت مريم الكعبي، مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة في دبي للإعلام، حرص المؤسسة على توفير بيئة عمل إيجابية قادرة على تحفيز ثقافة الأداء والإبداع، لافتة إلى أن جائزة روّاد التميز الإعلامي تعكس توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي بين كوادرها وموظفيها.
وقالت: «تواصل المؤسسة رحلة التميز والإبداع لتحقيق رؤى دبي المتطلعة نحو المستقبل، وتسعى عبر مبادراتها النوعية إلى تمكين الموظفين وروّاد الإعلام ودعمهم، وفتح الآفاق أمامهم.
واستثمار أفكارهم المبتكرة في تطوير القطاع الإعلامي، ما يعزز مكانة «دبي للإعلام» وتنافسيتها بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي، ويُمكّنها من تحقيق التفوق في برنامج دبي للتميز الحكومي»، مؤكدة أن الجائزة تُشكل مساحةً واسعةً لتحفيز الموظفين على مواصلة مسيرة العطاء وإطلاق إبداعاتهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة المحتوى وكفاءة العمليات والتأثير المجتمعي، وتحقيق تطلعات المؤسسة ورسالتها الإعلامية الرائدة.