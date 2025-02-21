"طرق دبي" تنظم معرض "نحو المستقبل" للمشاريع الذكية









تتفاعل هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر 2025) بنسخته العاشرة تحت عنوان (قوة الابتكار-10 أين تكمن قوتك). وتؤكد الهيئة على مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، ضمن مساعيها في تبني الأفكار الريادية وتحويلها إلى واقع عملي وملموس، تحقيقاً لرؤيتها المتمثلة بـ “الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".

وبهذه المناسبة، قالت شيخة المهيري مدير إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: " أعدت الهيئة برنامجاً متكاملاً للاحتفاء بشهر الابتكار يتضمن عدداً من الفعاليات منها : تنظيم معرض (نحو المستقبل) في المبنى الرئيس للهيئة، الذي سيضم عدداً من المشاريع الابتكارية، وأهمها: مشروع النقل المستقبلي (ريل باص) وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام يعمل بالطاقة الشمسية، كما سيتضمن المعرض مشروع الشاشات التفاعلية في مركبات الأجرة، التي توفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من المحتوى المرئي والمسموع أثناء رحلة المتعامل، ونظام التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، ونظام الفحص الذكي للسائقين، وأنظمة التفتيش المؤتمتة للقطارات.

وسيشهد المعرض مشاركات خارجية من شركات ناشئة في قطاع النقل والمواصلات، كما سيشارك في المعرض ذاته (دوري أبوظبي للسيارات ذاتية القيادة)، الذي سيستعرض تكنولوجيا سيارة فورمولا ذاتية القيادة.

وأوضحت المهيري أن المعرض سيتضمن إطلاق (برنامج مسرعات النمو)، الذي يمثل طموحات الهيئة لاستقطاب أفضل الشركات الناشئة والمواهب الجديدة في قطاع النقل والمواصلات والذي يهدف إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكينها للانتقال إلى مرحلة تعزيز الحضور والتوسع في الأسواق من خلال عمليات متابعة من خبراء ومختصين وذلك بالشراكة بين الهيئة والمعهد العالمي لإدارة الابتكار، ويعمل البرنامج وفق أجندة دبي الاقتصادية 2033، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم ورعاية الشركات الناشئة في مجال التنقل وتطوير نماذج عمل مبنية على الشراكة مع القطاع الخاص.

وعلى هامش المعرض، ستوقع الهيئة مذكرات تفاهم مع صندوق الوطن وجامعة برمنغهام وشركة أكاكوس لتصميم نظم الحاسب الآلي. وستقدم شركة ماكنزي العالمية عرضاً مرئياً حيّاً عن أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدم في العمل والتطبيقات الخاصة بالهيئة وأهمية البيانات المفتوحة وأثرها في تعزيز الابتكار وتحقيق التكامل في بيئة العمل، وورشة عمل أخرى سلطت الضوء على أساليب البحث، بالإضافة إلى عقد حلقة شبابية نفذها مجلس شباب الهيئة تناولت مستقبل التنقل الحضري. وستحتفل الهيئة، على هامش الحدث، بتخريج 28 موظفاً مواطناً ضمن الدفعة الرابعة من برنامج مسرعات الابتكار وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI).