شرطة دبي تضبط شاباً متهوراً قاد دراجته بسرعة تجاوزت 300 كيلومتر



تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق دراجة نارية ارتكب أعمال استعراض وتهور بطريقة خطرة وبسرعة تجاوزت 300 كم/ساعة باستخدام دراجتين ناريتين مُختلفتين، في مخالفة صريحة لقوانين السير والمرور التي تُحذر من القيادة المتهورة والسرعة الزائدة، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للعديد من الحوادث المرورية القاتلة.

وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكنت من رصد فيديو انتشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاباً يقود دراجتين من نوعين مُختلفين في أوقات متعددة بشوارع الإمارة. حيث ظهر في الفيديو الأول وهو يقود دراجته بسرعة جنونية تجاوزت 300 كم/ساعة، بينما في المقطع الثاني كان يندفع بين المركبات الاستعراضية ويقود الدراجة بعجلة واحدة، مهدداً بذلك حياته وحياة مستخدمي الطريق بالخطر.

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي لا تألوا جهداً في استخدام أحدث التقنيات الذكية والخبرات الرفيعة لدى رجال الشرطة للكشف عن هذه التصرفات المخالفة. وأشار إلى أن السائق كان يحاول إخفاء هويته لتفادي الوقوع في قبضة القانون، لكن جهود شرطة دبي أسفرت عن ضبطه وفرض عقوبات صارمة عليه، حيث تم إحالة السائق إلى المركز المُختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما تم حجز الدراجة وتطبيق أحكام المرسوم بقانون 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، الذي يحدد غرامات تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز الدراجة.

وحذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من أن القيادة بتهور أو الاستعراض بالدراجات النارية تشكل تهديداً حقيقياً للسلامة العامة. فوفقاً للإحصائيات، يعرّض هذا السلوك حياة السائقين والمارة على حد سواء للخطر، حيث تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذه المخالفات تعرضوا لحوادث مرورية خطيرة تسببت في العديد من الوفيات والإصابات البليغة، لافتاً إلى أن القانون يعاقب بشدة من يقود الدراجة النارية بطريقة غير قانونية قد تسبب ضرراً للطريق أو تهدد سلامة الآخرين.

وأضاف أن شرطة دبي ستواصل جهودها في مكافحة هذه الظواهر الخطرة، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد الأمن والسلامة العامة، حيث يتم إحالة السائقين المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.