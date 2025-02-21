بحث تعزيز التعاون بين دبي وإيطاليا في المجالات الأمنية والشرطية



زار الفريق فابريزيو بارولي، قائد وحدات الغابات والبيئة والأغذية الزراعية للدرك الوطني الإيطالي، والوفد المرافق له، القيادة العامة لشرطة دبي. وكان في استقباله اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين. ورحب اللواء أحمد رفيع بالفريق فابريزيو بارولي والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، الدائم على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية مع مختلف الجهات العاملة في مجال إنفاذ القانون، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في العمل الأمني والشرطي.

وفي ختام الزيارة، أهدى اللواء أحمد رفيع درعاً تذكارية للوفد الإيطالي، فيما أعرب الوفد شكره للقيادة العامة لشرطة دبي على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالتعاون المثمر بين الجانبين.