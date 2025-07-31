فعاليات «دبي مولاثون» تنطلق في 9 مراكز تجارية اليوم

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنطلق اليوم فعاليات «دبي مولاثون»، المبادرة الرياضية المجتمعية الرائدة التي أطلقها سموه دعماً لمستهدفات «عام المجتمع».

و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، وبهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، في بيئة آمنة ومريحة تلائم جميع الأعمار وتتناسب مع أجواء فصل الصيف.

وسيتم تنظيم فعاليات المبادرة في تسعة من أبرز المراكز التجارية في دبي، وهي: دبي مول، ودبي هيلز مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع، ودبي فستيفال سيتي، وفستيفال بلازا.

حيث جرى تخصيص مسارات داخلية آمنة ومجهزة بالكامل للمشي والجري، بمسافة إجمالية تتجاوز 10 كيلومترات، خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحاً، طيلة شهر أغسطس.

جوائز قيّمة

وتقام فعاليات «دبي مولاثون» بشكل يومي في ممرات المراكز التجارية، ما يتيح للأفراد فرصة المشاركة المستمرة ودمج الرياضة في الروتين اليومي، في حين تشهد عطلات نهاية الأسبوع تنظيم سلسلة فعاليات رئيسية، تتضمن مسابقات رياضية ومجتمعية يشارك فيها أفراد المجتمع من مختلف الفئات والأعمار.

وتشهد الفعاليات الأسبوعية توزيع جوائز قيّمة تشمل أكثر من 40 جهاز هاتف محمول (آيفون)، و10 أجهزة لوحية، إضافة إلى قسائم شرائية وبطاقات هدايا متنوعة وهدايا أخرى، في أجواء احتفالية تعكس روح التفاعل المجتمعي، وتعزز مستوى المشاركة طول فترة المبادرة.

نهج متكامل

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الدفاع أن دعمها مبادرة «دبي مولاثون» ينطلق من التزامها الراسخ بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الصحة العامة وجودة الحياة في المجتمع.

وتابعت: «تتبنى الوزارة نهجاً متكاملاً لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وتولي اهتماماً كبيراً بنشر الوعي بأهمية النشاط البدني بوصفه أسلوب حياة صحياً ينعكس إيجاباً على جميع فئات المجتمع. وتأتي مشاركتنا في هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل الرياضة جزءاً أصيلاً من الثقافة المجتمعية اليومية».

وجهة مفضلة للرياضة

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «هذه المبادرة تؤكد حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على صحة أفراد المجتمع وحيويتهم، وتؤكد أهمية النشاط البدني بوصفه أسلوب حياة يومياً.

وأن دبي هي الوجهة المفضلة للرياضة من خلال توفير الفرصة والبيئة المثالية لممارسة الرياضة والنشاط البدني على مدار العام في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وابتكار الفعاليات التي تجعل كل مناطق دبي مؤهلة لاستضافة الفعاليات الرياضية والنشاط البدني، ومنها مراكز التسوق الكبيرة والحديثة ذات المواصفات العالمية».

وأضاف: «لا تكتفي هذه المبادرة بتوفير المسارات الفريدة في أرقى مراكز التسوق لممارسة رياضتي الجري والمشي، بل أيضاً تحفز المشاركين على خوض هذه التجربة بصحة ونشاط والاستمتاع بها، وأيضاً الحصول على هدايا وجوائز تقديرية قيّمة.

كما تتضمن فعاليات خاصة لدعم كبار المواطنين، لأن ممارسة الرياضة والنشاط البدني حق للجميع، وقيادتنا الرشيدة حريصة على أن يتمتع أفراد مجتمعنا بصحة ونشاط بما يمكنهم من ممارسة دورهم الطبيعي في المجتمع».

مشاركة مجتمعية واسعة

وتتميز مبادرة «دبي مولاثون» بطابعها التفاعلي المجتمعي، حيث تستهدف شريحة مجتمعية واسعة تشمل الشباب، وكبار المواطنين والمقيمين، والأطفال.

إضافة إلى موظفي المراكز التجارية، وعدد من المجتمعات التابعة لمبادرة «مجتمعات دبي»، ما يعكس البعد الشمولي الذي تتبناه المبادرة في إشراك جميع فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الرياضة أساساً لصحة الأفراد، ومقوماً أساسياً في تعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط.

وتقام «دبي مولاثون» برعاية رسمية من وزارة الدفاع، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، كما تحظى بدعم واسع من الجهات الحكومية والخاصة، حيث يشارك في دعم فعالياتها كل من «ماي دبي»، و«اتحاد الإمارات للرياضة للجميع»، و«الجمعية التعاونية»، و«مستشفى التداوي التخصصي» الذي سيقدم خدمات صحية وتوعوية على مدار الحدث، في حين توفر شركتا «أوبر» و«كريم» خصومات حصرية على خدمات نقل الركاب المشاركين خلال فترة المولاثون.

وتشمل فعاليات «دبي مولاثون» أيضاً تقديم فحوصات طبية مجانية واستشارات صحية، إلى جانب عروض غذائية متوازنة تتماشى وأهداف المبادرة، تقدمها مجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر.

دعم كبار المواطنين والمقيمين

وتتضمن «دبي مولاثون» أيضاً مبادرة فرعية تستهدف كبار المواطنين والمقيمين تحت شعار «نمشي لصحة أفضل»، تنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع المراكز التجارية المشاركة، وتهدف إلى تشجيع كبار المواطنين والمقيمين على ممارسة النشاط البدني ضمن بيئة آمنة ومحفزة، تراعي احتياجاتهم، وتؤكد مكانتهم أفراداً فاعلين ومؤثرين في المجتمع، من خلال فعاليات تعزز صحتهم الجسدية والنفسية، وتدعم اندماجهم في الأنشطة المجتمعية.

ويمكن لجميع أفراد المجتمع المشاركة مجاناً في «دبي مولاثون» من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة www.dubaimallathon.ae، حيث يحصل المشاركون بعد التسجيل على بطاقة رقمية تؤكد مشاركتهم في الحدث.

دبي مولاثون:

مسارات رياضية مكيّفة يتجاوز طولها 10 كيلومترات تُفتح للجمهور من الساعة 7:00 إلى 10:00 صباحاً طوال أغسطس

جوائز أسبوعية تشمل هواتف محمولة وأجهزة لوحية وقسائم شرائية وبطاقات هدايا

مشاركة واسعة وعروض ترويجية لمطاعم ومقاهٍ تتماشى مع أهداف المبادرة

مبادرة خاصة تدعم كبار المواطنين والمقيمين تعزيزاً للدمج المجتمعي

مبادرة «دبي مولاثون» تشجع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط | أرشيفية