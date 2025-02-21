شرطة دبي و«الإسعاف» تقدمان أحدث خدماتهما بالمعرض العالمي للقوارب

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مركز شرطة الموانئ، بمعرض دبي العالمي للقوارب في دبي هاربر. وتعرض شرطة دبي عبر منصتها أحدث تقنياتها وخدماتها في مجال الأمن والسلامة البحرية ومهام البحث والإنقاذ البحري.

وأكد العقيد علي عبدالله القصيب النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، أن المشاركة في هذا المعرض العالمي المهم تأتي في إطار حرص شرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على التواجد في أهم المعارض العالمية، وعرض أبرز الإنجازات الشرطية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان.

وعرضت شرطة دبي زورقها الذكي «هداد»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، والذي تنفذه كوادر شابة إماراتية ويعمل بالطاقة النظيفة، ويتميز بعدد من المزايا أبرزها خاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بُعد.

وسيسهم مستقبلاً في زيادة نسبة التغطية الأمنية للمساحات المائية، ودعم منظومة التحول الذكي للعمليات الأمنية. كما عرضت شرطة دبي أبرز الدراجات المائية التي تمتلكها، ومنها دراجة مائية كهربائية، إلى جانب دراجة سريعة تُستخدم في البطولات المائية الرياضية.

وتعرف شرطة دبي زوار منصتها بخدمة «أبحر بأمان» التي تُمكّن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة.

من جانبها، تستعرض مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف النسخة الجديدة من وحدة الإسعاف البحري (زورق كاتمران) الذي يتميز بهيكلين في القاع لإعطاء ثبات أكبر على سطح البحر وتوفير استقرار وثبات أكثر وسط الأمواج، وذلك ضمن مشاركتها في معرض دبي للقوارب.

وعرضت إسعاف دبي الزورق الجديد المزود بأحدث المعدات الإسعافية لضمان الجودة وسرعة الاستجابة للمرضى والمصابين في كافة المسطحات المائية عبر المعرض، إضافة إلى صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الزورق مزود بجهاز الإنعاش القلبي الآلي الذي يحسن من سرعة التعامل مع المرضى، إضافة إلى النقالة الهيدروليكية المتطورة التي تمتص صدمات الأمواج بهدف تحقيق الاستقرار النسبى للمرضي أثناء علاجهم بطريقة تحافظ على سلامتهم وتقلل من المضاعفات أثناء العلاج لحين نقلهم إلى المستشفى.

ولفتت إسعاف دبي إلى حرصها على تقديم أحدث المستجدات في مجال الخدمات الإسعافية بما يحقق سرعة الاستجابة وتقديم الدعم الكامل للحالات المختلفة خاصة في المسطحات المائية عبر كادر مدرب للتدخل السريع، حيث أطلقت سابقاً زورق إسعاف بحرياً تبلغ سرعته 50 ميلاً في الساعة، ويتسع لنقل 10 مصابين.