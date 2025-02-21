فضيلة المعيني نائباً لرئيس اتحاد صحافيي غرب آسيا

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للصحفيين، خلال اجتماعها الموسع في الرياض أمس، فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، نائباً لرئيس الاتحاد، فيما جرى انتخاب عضوان الأحمري، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيساً للاتحاد، ونبيل الأسيدي من نقابة الصحفيين اليمنيين أميناً للمال.

وشهد الاجتماع، الذي عقد على هامش فعاليات منتدى الإعلام السعودي، حضور رؤساء نقابات وهيئات صحفية قارية ودولية، حيث تم إقرار تشكيل الهيئة الإدارية للاتحاد.

والتي ضمت كلاً من: عضوان الأحمري «السعودية» رئيساً، فضيلة المعيني «الإمارات» نائباً للرئيس، نبيل الأسيدي «اليمن» أميناً للمال، إضافة إلى مزن مرشد «سوريا»، جاسم كمال «الكويت»، تحسين الأسطل «فلسطين»، وطالب الضباري «عمان».

كما أقرت الجمعية العمومية قواعد عمل الاتحاد واعتماد لائحته، إلى جانب مناقشة الأوضاع العامة للمهنة الصحفية في دول الإقليم، وسبل تعزيز دور الإعلام في المنطقة.

من جانبها، أعربت فضيلة المعيني عن بالغ شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة، التي جعلت من جمعية الصحفيين الإماراتية منبراً مؤثراً في محيطها العربي والإقليمي، مؤكدة أن الدعم المتواصل وفر لها الإمكانيات والسبل لتعزيز حضورها.

كما ثمنت ثقة الجمعية العمومية لاتحاد صحافيي غرب آسيا، معربة عن تطلعها إلى المساهمة في تطوير الاتحاد، وتعزيز دور الصحافة، ودعم العاملين في المجال الإعلامي عبر خطط ورؤى استراتيجية طموحة.