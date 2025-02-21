«إسلامية دبي» تفتتح جامع إبراهيم علي القرقاوي في منطقة مردف

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جامع إبراهيم علي القرقاوي في منطقة مردف، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

وأحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة والمديرين التنفيذيين وعدد من مديري الوحدات التنظيمية بالدائرة، إلى جانب اللواء المتقاعد إسماعيل القرقاوي وجمع غفير من كبار الشخصيات، وعبدالله حسين عبد الله أحمد البحري، حيث يأتي هذا الافتتاح ضمن جهود الدائرة المستمرة لتعزيز البنية التحتية للمساجد، بما يواكب احتياجات المجتمع.

يمتد الجامع على مساحة 2226 متراً مربعاً ويتسع لـ 478 مصلياً من الرجال و66 من النساء، ويمزج في تصميمه بين الحداثة والجمال المعماري، حيث يضم إيواناً، ومواقف سيارات داخلية، إلى جانب مرافق متكاملة تشمل المغاسل والمواضئ الداخلية، مع مراعاة توفير مساحات خاصة لأصحاب الهمم، تأكيداً على نهج الدائرة في تحقيق الشمولية، وضمان راحة جميع أفراد المجتمع.

يمثل هذا الافتتاح إضافة جديدة لمسيرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري نحو تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات المصلين، مع تعزيز دور المساجد كمراكز للعبادة والتفاعل المجتمعي.