ملك إي سواتيني يطلع على جهود «كهرباء دبي» لتحقيق الحياد الكربوني

زار الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إي سواتيني، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، حيث اطلّع على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة وأحدث الحلول والابتكارات والمشاريع الرائدة التي تنفّذها الهيئة في أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

وخلال جولة في مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة، استمع الملك مسواتي والوفد المرافق له إلى شرح حول مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي وصلت قدرته الإنتاجية بنهاية عام 2024 إلى 3060 ميجاوات بتقنيتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وتشكل الطاقة النظيفة حالياً نحو 20% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي. وتسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الوصول بإجمالي القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 7260 ميجاوات، ما سيرفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 34% من مزيج الطاقة في دبي.

واستمع الوفد كذلك إلى شرح حول عدد من مشاريع الهيئة الأخرى التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ومن بينها المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات، ومشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

ومبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014 لدعم التنقل الأخضر، حيث انتهت الهيئة، بالتعاون مع شركائها، من تركيب نحو 740 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي.

إضافة إلى ذلك، استمع الوفد إلى معلومات حول مباني الهيئة المستدامة ومبادراتها في مجال التحول الرقمي.كما استمع الوفد إلى شرح من مسؤولي مركز الاستدامة والابتكار عن جهود المركز الذي يعد حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويهدف إلى تطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وتوفير بيئة تعليمية فريدة من خلال استضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وبناء شراكات مع الجامعات والشركات الناشئة محلياً ودولياً للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات.

إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة. كما يوفر المركز تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة.

وتقدم الوفد الزائر بالشكر للهيئة على إتاحة الفرصة للاطلاع على تجربتها في تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وأثنوا على جهود الهيئة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة والإنجازات التي حققتها في مجال الابتكار والبحوث والتطوير. كما أشادوا بالعروض والتجارب المبتكرة التي يوفرها مركز الاستدامة والابتكار.