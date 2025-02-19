دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودبي الرقمية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في تحقيق أهداف التحول الرقمي في الجهات الحكومية

في خطوة استراتيجية جديدة نحو تحقيق رؤية دبي الاقتصادية D33، وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع دبي الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير بيئة العمل الرقمية وتقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي في حكومة دبي. وتم التوقيع في مقر الدائرة بحضور سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي؛ وسعادة مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية.

وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات الدعم الفني وتعزيز الكفاءات والموارد البشرية بما يسهم في تسريع أهداف التحول الرقمي في الجهات الحكومية بصفة عامة. كما تتناول الاتفاقية آليات تعزيز الربط والتكامل في مجال الموارد البشرية بما يخدم الأهداف المشتركة للجهات الحكومية، ويساعد في ترسيخ مفهوم الحكومة الشاملة والمتكاملة القائمة على مبادئ الكفاءة والفاعلية.

وفي ختام الحفل، كرّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي موظفي دبي الرقمية تقديرًا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم القيّمة في التعاون المستمر بين الجهتين. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على دورهم الأساسي كشركاء رئيسيين في مسيرة الابتكار والتحول الرقمي، وانعكاساً لالتزام دبي الرقمية بدعم كوادرها وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "نؤمن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحلول التقنية ركيزتان أساسيتان لبناء بيئة عمل حكومية مرنة، تتبنى أعلى معايير الابتكار والاستدامة تلبيةً لمتطلبات المستقبل. وتعكس هذه الاتفاقية الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون الثنائي، وتشكل خطوةً استراتيجية تسهم في تعزيز دورنا في رحلة التحول الرقمي لحكومة دبي. ومن خلال هذا التعاون المثمر مع دبي الرقمية، نسعى إلى تطوير الأنظمة وتمكين العمليات الخاصة بالموارد البشرية، بما يعزز القدرات التقنية لموظفي الجهات الحكومية ويسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال التحول الرقمي."

وأضاف سعادته: "يعكس تكريم موظفي دبي الرقمية تقديرنا لدورهم المحوري في نجاح هذا التعاون، وإيماننا بأنهم شركاء رئيسيون في تحقيق الإنجازات. ونؤكد في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزامنا الراسخ بتوجيهات قيادتنا الرشيدة للعمل على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم رؤية دبي المستقبلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33."

وأشاد سعادة مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، بالاتفاقية قائلاً: "إن التعاون بين دبي الرقمية ودائرة الموارد البشرية ليس جديداً، إلا أننا بهذه الاتفاقية ننتقل إلى مستوى أعمق وأكثر تكاملاً، الأمر الذي يعكس وعي الطرفين بأهمية المرحلة التي نعيشها ضمن مسيرة بناء المستقبل وتعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة في كل المجالات وفي مقدمتها الموارد البشرية، التي تعد العنصر الأهم ضمن معادلة التحول الرقمي. نحن سعداء بهذه الاتفاقية، ولدينا التصميم المشترك على أن ننفذ كل ما فيها من مهام وتطلعات، مستندين إلى حرصنا المشترك على تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة بالعمل على رقمنة الحياة في دبي، وتهيئة كل المتطلبات اللازمة لتحقيق هذه الغاية".

وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزامها المستمر بتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية للموارد البشرية، فيما جدّدت دبي الرقمية التزامها بتوفير الأنظمة والمنصات الرقمية الداعمة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية، مما يأتي في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى توحيد الجهود لدعم مسيرة ريادة دبي في الابتكار والتحول الرقمي، وترسيخ بيئة عمل حكومية مرنة ومتطورة تلبي تطلعات المستقبل.