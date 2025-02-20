دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعلن عن إطلاق الدورة الأولى للجائزة البحثية 2025

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز البحث العلمي ودعم تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق الدورة الأولى للجائزة البحثية 2025، وذلك بالتعاون مع أربع جامعات مرموقة هي: جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث العلمي وتطوير بيئة عمل قائمة على الابتكار والإبداع تسهم في استشراف مستقبل الموارد البشرية وتلبية متطلباته، حيث تستهدف طلبة الجامعات والكليات وموظفي حكومة دبي عبر محاور بحثية متنوعة تشمل جودة حياة الموظف، وإدارة الموارد البشرية، وتطوير السياسات والأنظمة والمهارات الوظيفية، والتعلم مدى الحياة.

وبهذه المناسبة، أكّد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن إطلاق هذه الجائزة الفريدة من نوعها لأول مرّة يعكس التزام حكومة دبي برؤيتها الطموحة في بناء منظومة موارد بشرية متكاملة، ترتكز على الابتكار واستشراف المستقبل.

وقال سعادته: "من خلال دعم الأبحاث والدراسات التي تقدم حلولًا إبداعية وأفكارًا خلّاقة، نعمل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على مواجهة التحديات المحتملة في بيئة العمل بأساليب متطورة تواكب المتغيرات العالمية. كما نسعى إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز خبراتها، بما يسهم في بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة عالميًا، ويعزز مكانة دبي كمركز ريادي للابتكار والتميز في إدارة الموارد البشرية".

وأكّد سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن إطلاق الجائزة يجسد التزام القيادة الرشيدة بتعزيز البحث العلمي والابتكار لاستشراف مستقبل رأس المال البشري، تماشيًا مع رؤية "نحن الإمارات "2031 والاستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب. وأوضح أن مشاركة الجامعة تأتي لدعم صنع القرار الحكومي عبر البحث العلمي التطبيقي، من خلال الإشراف الأكاديمي على التقييم العلمي للأبحاث وضمان أعلى معايير الجودة والابتكار. كما شدد على أهمية الجائزة في تطوير السياسات واستدامة بيئة العمل، داعيًا الباحثين للمشاركة وتقديم أبحاث تدعم استراتيجيات إدارة رأس المال البشري.

ومن جانبه أكّد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ورئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أهمية الجائزة في تعزيز الموارد البشرية عبر البحث العلمي المبني على الأدلة، مشيدًا بدور حكومة دبي في تطوير كوادرها وترسيخ ثقافة البحث والتطوير. وأوضح أن نظام دبي الصحية الأكاديمي يعتمد على التعلم والاكتشاف لتحديث المنظومة الصحية وفق أحدث الممارسات. كما توجه بالشكر لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والشركاء، معربًا عن ثقته بأن الجائزة ستكون نقطة تحول في دعم المواهب البحثية.

ومن جانبه قال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: "تهدف جامعة روتشستر للتكنولوجيا لتكوين بيئة أعمال متكاملة مع القطاع الحكومي و الخاص يكون محورها كيفية استخدام التكنولوجيا المتقدمة كأداة للابتكار والابداع وتلبية متطلبات سوق العمل مما يعزز الفاعلية المؤسسية والاستراتيجية في كلا القطاعين. لذلك، يسعدنا المشاركة في إطلاق الدورة الأولى للجوائز البحثية لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 2025 كشريك أساسي هدفه تعزيز دور التكنولوجيا في تمكين موظفي حكومة دبي و الطلاب المشاركين من تطوير مهاراتهم و أعمالهم و الانتقال بها لمستقبل يخدم سوق العمل ومدينة دبي الرائده"

وأكّد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الجائزة البحثية تعزز ثقافة البحث العلمي في الموارد البشرية، وتسهم في تطوير السياسات الحكومية وتحسين الأداء المؤسسي. وأوضح أن الكلية تلتزم بدعم الأبحاث المبتكرة لتمكين صناع القرار من تطوير سياسات قائمة على الأدلة. وأشار إلى أن الجائزة تمثل منصة لتحفيز الإبداع في القطاع، مؤكدًا أن الأبحاث الناتجة عنها ستساعد في استشراف المستقبل ومواكبة تطورات سوق العمل.

وحددت الدائرة مجموعة من المعايير لتقييم الأبحاث، والتي تشمل الابتكار والأصالة، ووضوح الأهداف، ودقة المنهجية، وجودة التحليل والنتائج، ومدى مساهمة البحث في تطوير بيئة العمل الحكومية. كما ينبغي أن يكون البحث أصيلاً وغير منشور سابقاً، على أن يُقدّم باللغة العربية أو الإنجليزية.

كما حددت فترة استقبال المشاركات على أن تكون من فبراير حتى أغسطس 2025، بحيث يتم الإعلان عن الفائزين في أكتوبر 2025. ويحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية بقيمة 25,000 درهم، بالإضافة إلى شهادة تقدير ودرع تكريمي، فضلاً عن نشر البحث في المجلات العلمية.

ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جميع الباحثين والمهتمين إلى المشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تنطلق للمرة الأولى، وتُعدّ خطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً في قطاع الموارد البشرية. وأكدت الدائرة التزامها بتوفير بيئة داعمة تعمل على تحفيز العقول المبدعة وتمكينها من تقديم أفكار وحلول تسهم في تطوير أنظمة العمل وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية على المستويين المحلي والعالمي.