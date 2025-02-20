مليون درهم من «بيور جولد» لمشاريع «دبي الخيرية» الخاصة بمرضى الكلى

تلقت جمعية دبي الخيرية تبرعاً من فيروز ميرشانت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيور جولد، بقيمة تجاوزت المليون درهم، لدعم برامج غسيل الكلى التي تقدمها الجمعية لمرضى الكلى، وذلك في إطار حرصه على تقديم المساعدة اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، من أجل تجاوز محنتهم الصحية. وسيتم توجيه هذه الأموال لتغطية تكاليف العلاج لعدد كبير من المرضى.

وعبّر خالد العلماء، عضو مجلس الإدارة وأمين السر العام للجمعية، عن امتنانه العميق وشكره وتقديره لفيروز ميرشانت على هذا التبرع الكريم، مؤكداً أن هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة مرضى الكلى، وتمكينهم من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي قدر الإمكان.

مساهمة مالية

وأضاف العلماء: «هذا الدعم ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو شهادة على إيمان مجموعة بيور جولد بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في دعم المجتمع. ونحن نفخر بالتعاون بيننا وبين المجموعة ودعمها المتواصل للعمل الإنساني في دولتنا بشكل عام، ولبرامج ومبادرات دبي الخيرية على وجه الخصوص، مما سيمكننا من تحقيق أهدافنا الطموحة في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل أكبر عدد ممكن من المرضى ذوي الدخل المحدود. إن تعاوننا المثمر مع مجموعة بيور جولد هو مثال يحتذى به للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الخيري».

تغيير إيجابي

وأعرب مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيور جولد، عن خالص امتنانه لجمعية دبي الخيرية لتفانيها في إحداث التغيير الإيجابي المؤثر، وإتاحة الفرصة له بالمشاركة في مبادراتها الإنسانية التي تجسد التراحم والالتزام بخدمة المجتمع. معبراً عن إيمانه الراسخ بأن الحصول على رعاية طبية عالمية المستوى هو حق أساسي لكل فرد.