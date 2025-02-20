محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد تتعزز الثقة وتترسخ المصداقية

الإمارات الثالثة عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة وفقاً لتقرير «إدلمان»



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أنه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تتعزز الثقة وتترسخ المصداقية ويزداد التفاف الشعب حول حكومته وقيادته لصنع أفضل تجربة تنموية وأفضل مستوى لحياة الشعوب عالمياً.

وأشار سموه إلى أن حكومة الإمارات جاءت في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة وفقاً لتقرير إدلمان للثقة في الحكومات 2025 الذي صدر مؤخراً في مدينة نيويورك.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «وفقاً لتقرير إدلمان للثقة في الحكومات 2025 الذي صدر مؤخراً في نيويورك جاءت حكومة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة...».

وأضاف سموه: «الثقة تم بناؤها عبر خمسين عاماً من شرعية العمل والإنجاز ... واليوم وبقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تتعزز الثقة.. وتترسخ المصداقية .. ويزداد التفاف الشعب حول حكومته وقيادته لصنع أفضل تجربة تنموية وأفضل مستوى لحياة الشعوب عالمياً».

مركز متقدم

وحافظت دولة الإمارات على مركزها المتقدم على قائمة الدول الأكثر ثقة حول العالم، وذلك بحسب مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2025، إذ أظهر المؤشر في نسخته الخامسة والعشرين التي استطلعت آراء 33 ألف مشارك في 28 دولة حول العالم، أن دولة الإمارات حافظت على ريادتها كمنارة للاستقرار تحظى بمستويات عالية للثقة في قطاعي الحكومة والشركات.

ورأى المشاركون في الاستطلاع أن قيادة الدولة ومؤسساتها جديرة بالثقة، نظراً لكفاءتها المتميزة ومبادئها العالية.

وأظهر أحدث استطلاعات تقرير مؤشر إدلمان للثقة في دولة الإمارات، أن الثقة بحكومة دولة الإمارات تسجّل أعلى المستويات، إذ بلغت نسبتها بين المشاركين في الاستطلاع 82%، في حين بلغ متوسط الثقة بالحكومات على مستوى العالم 52%.

كما أظهر التقرير ثقة كبيرة بالشركات، إذ تعتبر الشركات الجهة المؤسسية الوحيدة التي تحظى بالثقة على مستوى العالم بنسبة 62%، وفي دولة الإمارات، أكدت نسبة 76% من المشاركين في الاستطلاع ثقتهم بقدرة الشركات على القيام بما هو صحيح.

وكشف التقرير عن ثقة عالية متواصلة بالمهنيين والمؤثرين في المجتمع، إذ يحظى المعلمون (85%) والزملاء المواطنون (79%) بثقة كبيرة في دولة الإمارات، ما يشير إلى تأثر الثقة بدائرة العلاقات الشخصية والمجتمعات المحلية.

وأكد التقرير أن الثقة مرتبطة بالتفاؤل، حيث تعتقد نسبة 60% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات، أن الجيل القادم سيكون في وضع أفضل، في حين بلغت هذه النسبة على مستوى العالم 36%.

وتعد دولة الإمارات واحدة من عشر دول فقط أظهرت ثقتها بمنظمة الأمم المتحدة حسب آراء (67%) من المشاركين في الاستطلاع، وواحدة من ثماني دول فقط تثق بالاتحاد الأوروبي (66%).