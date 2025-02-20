شرطة دبي تناقش مشاريع تصفير البيروقراطية

ترأس اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في نادي ضباط شرطة دبي، وبحضور مُساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.

واستعرض الاجتماع، البرامج والخطط المطروحة للتنفيذ في القيادة العامة لشرطة دبي، في مختلف إداراتها ومراكزها وآخر المستجدات الإدارية.

واستمع اللواء المنصوري، وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح عن نتائج الالتزام والإشراف على تنفيذ دليل سياسات وإجراءات المتعاملين، وتقرير نتائج نسبة الالتزام بتنفيذ دليل الشكاوى والبلاغات الجنائية، ومبادرات ومشاريع تصفير البيروقراطية. واطلع على نتائج زيارة وفد شرطة دبي لجمهورية الصين، ونظام وآلية تأهيل القيادات في شرطة دبي، إلى جانب تقرير المشاريع الاستراتيجية لسنة 2024.

وفي الختام، أكد اللواء المنصوري، أن الإنجازات التي تحققت في المرحلة الماضية جاءت نتيجة متابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، وحرصه الدائم على تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي في الإمارة، ودور فرق العمل التي تعمل ليلاً ونهاراً.

ولفت إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد للخروج بمبادرات ومشاريع نوعية تواكب التطورات المُختلفة، مؤكداً أن تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع أولوية تحرص شرطة دبي على تحقيقها.