«البنية التحتية» تنظم مجلس المتعاملين لتعزيز خدمات كبار المواطنين

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية مجلس متعاملي كبار المواطنين في مركز شباب عجمان، ضمن إطار مبادرة «نحن سندكم»، الهادفة إلى تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتطوير المنظومة الحكومية بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وشهد المجلس، الذي حضره محمد الكاشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب مسؤولي الوزارة وعدد من كبار المتعاملين، استعراض أبرز الخدمات المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين ضمن مبادرة «نحن سندكم»، مع تأكيد أن المشاركة الفاعلة من هذه الفئة الغالية تسهم في وضع حلول مستدامة وتحسين الإجراءات الحكومية بما يخدم مصالحهم.

وتتمثل هذه الخدمات في توفير تصاميم إسكانية مجانية عبر منصة «دارك»، إلى جانب تقديم استشارات هندسية تطوعية في مجالات الطاقة والكهرباء والتصميم والإنشاءات ضمن مبادرة «عونكم».