«مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف» و«رؤيتي» يتعاونان لتعزيز ثقافة حفظ النعمة

أبرم مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لـ «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي»، مذكرة تفاهم مع جمعية «رؤيتي» للأسرة، بهدف ترسيخ مفاهيم الوقف المبتكر، وتعزيز ثقافة حفظ النعمة، لدعم الأمن الغذائي والمبادرات الخيرية المجتمعية.

واتفق الجانبان على دعم وتنظيم برنامج «النعم المستدامة»، ضمن مظلة الوقف المبتكر، وبموجب التفاهم، توفر «أوقاف دبي» المواد الغذائية والتمور للجمعية، التي يقدمها أصحاب الأيادي البيضاء، من خلال مبادراتها المجتمعية.

ومن ضمنها «وقف التمور»، ودعم المبادرات الإنسانية في مجال حفظ النعمة، والوقف الغذائي، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المجتمعية والأمن الغذائي.

وتتولى جمعية رؤيتي للأسرة، توزيع المواد الغذائية والتمور على الأسر المستحقة، بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات المحتاجة، وتعزيز التكافل الاجتماعي.

دور

وتقديراً لدورها المجتمعي وجهودها المستمرة في دعم الأسر، منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الجمعية «علامة دبي للوقف»، التي تُمنح للمؤسسات والمبادرات التي تسهم بفعالية في دعم وتنمية المجتمع، وتقدم مبادرات إنسانية مستدامة في إطار «الوقف المبتكر».

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حرص المؤسسة على توسيع الأثر الاجتماعي للوقف، ليشمل مجالات جديدة تلامس المتطلبات اليومية للأفراد، ومن أبرزها الأمن الغذائي.

وقال المطوع: تأتي مذكرة التفاهم ضمن جهودنا لتفعيل الوقف كأداة تنموية، من خلال شراكات فعالة، تسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية، ويسعدنا التعاون مع جمعية رؤيتي للأسرة، لما لها من دور محوري رائد في إيصال الدعم للفئات المستحقة، وهو نموذج لما نطمح إليه من الشراكات الفاعلة، التي تعزز أثر المبادرات الوقفية، وتكرس ثقافة العطاء في المجتمع.

وقالت هند محمد النابودة رئيسة جمعية رؤيتي للأسرة: «إن توقيع هذه المذكرة مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، يمثل محطة بارزة في مسيرة الجمعية نحو تعزيز مفهوم الوقف المبتكر، ودوره في بناء مجتمع متكافل ومستدام، ونحن في جمعية رؤيتي للأسرة، نؤمن بأن حفظ النعمة ليس مجرد مبادرة خيرية، بل هو التزام إنساني، ورسالة حضارية، تعكس أصالة القيم الإماراتية.

ومن خلال مشروع النِعم المستدامة، الذي أطلقته الجمعية منذ عام 2004، واستفاد منه آلاف الأسر على مدى السنوات، سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا، لإيصال الخير إلى مستحقيه، وترسيخ ثقافة العطاء المستدام، الذي يعزز الأمن الغذائي، وروح التعاون والمسؤولية المجتمعية.

وبدورها، قالت زينب التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إن تفعيل دور الوقف في مبادرات ترتبط باحتياجات الأفراد اليومية، يعكس روح الوقف المعاصر.