«دبي لرعاية النساء » تطلق فعالية لتكريس الوعي المجتمعي

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع جمعية الاتحاد التعاونية، فعالية توعوية خاصة تحت شعار «نتعهد لأجلكم» لتكريس الوعي المجتمعي، وذلك في سكن العاملات التابع لجمعية الاتحاد في منطقتي القوز والمحيصنة.

وشهدت الفعالية توزيع مواد توعوية تحمل رسائل مباشرة حول أهمية حماية النفس والآخرين، إلى جانب محاضرة توعوية ألقتها أنيتا سونيل، اختصاصية نفسية في المؤسسة، أكدت فيها أهمية أن تكون النساء قادرات على تمييز الممارسات المشبوهة، والاستجابة لها بثقة ووعي.

وأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال، حملة رقمية توعوية تحت عنوان «خدمات وطنية تصون الإنسان وتعيد له الأمان» عبر منصاتها الإعلامية، إذ سلطت من خلالها الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: «إن جهود دولة الإمارات في مكافحة الإتجار بالبشر تُعد نموذجاً عالمياً في تبني مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والحماية والمساءلة والتمكين».