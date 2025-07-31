قيادات أمريكا اللاتينية والكاريبي تستلهم نموذج الإمارات الحكومي

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات وورش معرفية لمنتسبي برنامج «قيادات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي»، بهدف تعزيز قدرات القيادات الحكومية في مجالات التنمية الاقتصادية، وتمكينهم بالأدوات والرؤى لتحديث نماذج العمل الحكومي.

ويضم برنامج «قيادات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي» منتسبين من جمهورية البرازيل، وجمهورية برمودا، وجمهورية غيانا التعاونية، وجمهورية كوبا، وجمهورية باراغواي، وجمهورية تشيلي، وجمهورية الدومنيكيان وباربادوس.

ويشمل زيارات معرفية لـجهات حكومية رائدة، وورش عمل أكاديمية، ومقابلات مع وزراء وقيادات اقتصادية وحكومية، ويشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات.

واجتمع منتسبي البرنامج مع قيادات ومسؤولين في حكومة الإمارات، بهدف اطلاعهم على النماذج الريادية التي طورتها حكومة الإمارات، وكان لها أثر كبير في تحسين وتحديث العمل الحكومي، ورفع مستوى جودة حياة المجتمع.

تبادل التجارب

ويعكس برنامج «قيادات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي» حرص حكومة دولة الإمارات توسيع نطاق مشاركة المعرفة لمنظومتها الحكومية وتبادل أفضل التجارب والخبرات مع حكومات العالم بشكل عام وقارة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بشكل خاص.

في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الحكومي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتطوير نماذج حكومية مرنة ومبتكرة على مستوى العالم، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتبادل المعرفي الحكومي، وشريك فاعل في تمكين الكفاءات الحكومية وتحديث أنظمة العمل الحكومي وفق رؤية مستقبلية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المنتسبين وتزويدهم بالمهارات القيادية والاستراتيجية في عدد من محاور العمل الحكومي تشمل؛ المنهجيات الحديثة في استشراف المستقبل، وصناعة السياسات والتشريعات، وتطبيق نماذج الحوكمة الحديثة، والاستفادة من التجارب الإماراتية الرائدة في مجالات التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، وتطوير التشريعات، والتنمية الاقتصادية.

نموذج ملهم

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة الإمارات طورت تجارب رائدة في مختلف المجالات، أبرزها؛ الأداء الحكومي والتنمية الاقتصادية.

وأصبحت نموذجاً ملهماً للكثير من الحكومات حول العالم، والباحثين والمتخصصين للاستفادة من تجاربها وممارساتها والنماذج المبتكرة وأثرها على المجتمع.

وقال إن حكومة الإمارات تؤمن بأهمية تبادل المعارف والخبرات والممارسات مع حكومات العالم، مشيراً إلى أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تحظى بعلاقات متميزة مع دولة الإمارات، وأن برنامج التبادل المعرفي يترجم الرؤى المشتركة في تمكين الحكومات وتعزيز جاهزية مؤسساتها وكوادرها لمواكبة المستقبل.

لقاءات وزيارات

وشهد البرنامج تنظيم 2,340 ساعة عمل تفاعلية شملت 24 اجتماعاً متخصصاً ومقابلات مباشرة مع قادة وخبراء في حكومة دولة الإمارات، و9 زيارات ميدانية إلى جهات حكومية رائدة، على مدار خمسة أيام تدريبية مكثفة، تم خلالها استعراض أبرز الممارسات والنماذج الحكومية الإماراتية، كما شمل البرنامج سلسلة من الفعاليات المتخصصة.

وجلسات حوارية، تناولت الرؤية القيادية لحكومة دولة الإمارات، والسياسات والتشريعات، والتنافسية، واستراتيجيات الابتكار، إلى جانب عرض منظومة الأداء الحكومي، ومفاهيم بناء القدرات لاقتصاد متطور.

وتواصلت الفعاليات بمحور الاستدامة الاقتصادية، من خلال زيارة رسمية إلى وزارة الاقتصاد، التي عرضت جهودها في تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز التنافسية العالمية، وتمكين رأس المال البشري، وتحقيق التكامل الرقمي المؤسسي.

كما زار المشاركون عدداً من الجهات الحكومية الحيوية، منها؛ هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومجلس التوازن بين الجنسين، ومطارات دبي، وغرف دبي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، حيث اطلعوا على منظومات الحوكمة، وتمكين المرأة، والتميز المؤسسي، والابتكار في تقديم الخدمات.

كما تضمن البرنامج تدريباً مكثفاً في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، شمل نقاشات معمقة حول القيادة الحديثة والتكيفية، بإشراف نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين.

واختتم البرنامج بجلسة متخصصة حول محور تصفير البيروقراطية، أعقبتها زيارة تفاعلية إلى متحف المستقبل، بهدف استكشاف ملامح حكومات المستقبل ودور التكنولوجيا في رسم اتجاهات التنمية العالمية.

برنامج التبادل المعرفي

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.