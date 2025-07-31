فتح باب التسجيل في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن فتح باب التسجيل في فعاليات النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، التي ستُقام يومي 17 و18 من أغسطس المقبل، في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.

ولفتت شرطة دبي إلى أن الفئة المستهدفة من البطولة هي الفئة العمرية من 10 إلى 35 عاماً، من الذكور والإناث، فيما تبلغ قيمة الجوائز النقدية 200 ألف درهم.

ونوهت شرطة دبي بأنه بإمكان الراغبين في التسجيل للمشاركة في البطولة زيارة الرابط الإلكتروني التالي وتعبئة البيانات: https://survey.dubaipolice.gov.ae/capp/#/ar/survey/preview/HLfOeMIi1sjGYKg1

وبينت شرطة دبي أن الهدف من البطولة هو زيادة التوعية الأمنية في مجتمع الألعاب الإلكترونية، وخفض ومكافحة الجرائم الواقعة في الألعاب الإلكترونية، والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني، ورفع نسبة الوعي بالخدمات الشرطية المُرتبطة بالحد من الجرائم الإلكترونية.

وبينت شرطة دبي أن الهدف من البطولة أيضاً هو تعزيز ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات والبيانات والصور مع الغرباء من خلال المحادثات التي تتم عبر بعض الألعاب.

إضافة للتوعية بالجرائم الإلكترونية الشائعة الخاصة بهذا النوع من الألعاب، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية والجرائم التي يمكن أن ترتبط بها.

إقبال كبير

ويأتي تنظيم البطولة نظراً للإقبال الكبير على هذا النوع من الرياضات الإلكترونية من قبل الشباب على مستوى العالم، وتماشياً مع الفعاليات المُستمرة التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بهدف العمل على رفع نسبة الوعي المجتمعي خاصة لجيل الشباب، وخلق تحدّ بين المشاركين، وشغل أوقات فراغهم تزامناً مع الإجازة الصيفية.