شرطة دبي و«التنسيق المروري» بـ«الداخلية» تبحثان مشروع «عام بلا حوادث»

بحثت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مع الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية سبل تعزيز التعاون بشأن مشروع «عام بلا حوادث»، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

واستقبل العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفد وزارة الداخلية برئاسة العميد الدكتور عبدالله الكعبي، مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري بالوكالة بحضور عدد من الضباط من الجانبين.

وأشاد العميد جمعة بن سويدان بالتعاون المتميز بين شرطة دبي والتنسيق المروري بوزارة الداخلية، مشيراً إلى سعي الجانبين الدؤوب لتعزيز مبدأ الشراكة وتكاتف الجهود من أجل توفير أعلى درجات الأمن والأمان على الطرق.

وأكد أن التنسيق مستمر بين الأجهزة الشرطية في مختلف المجالات الأمنية والمرورية، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الدورات المتخصصة، ما أثمر عن العديد من الإنجازات والارتقاء بمستوى الأداء. كما شدد على أهمية التواصل المستمر بين أجهزة الشرطة في الدولة لتعزيز التفاعل الإيجابي وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وخلال الاجتماع، الذي حضره المقدم عبدالرحمن عبيد الفلاسي، مدير إدارة التثقيف المروري، والرائد علي يوسف يعقوب، رئيس قسم الأنشطة المجتمعية والمرورية، والنقيب عبدالله البقيشي، من إدارة التنسيق المروري، والنقيب خالد حسن شهداد، رئيس قسم الحملات بالوكالة، والملازم أول سلمى محمد المري، رئيس قسم التوعية المرورية، تم استعراض المواضيع المتعلقة بمشروع «عام بلا حوادث».

كما تم خلال اللقاء طرح الأفكار وتبادل وجهات النظر حول سبل تقليل حوادث الوفيات والإصابات على مدار العام، بعد نجاح مشروع «يوم بلا حوادث» الذي أطلقته وزارة الداخلية تزامناً مع بدء العام الدراسي. وهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، ورفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين من خلال تشجيعهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة.

وناقش المجتمعون خططاً لتوسيع نطاق المبادرة من يوم واحد إلى عام كامل، بهدف تحقيق تغيير مستدام في سلوكيات السائقين، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية مبتكرة تشمل مختلف فئات المجتمع، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوصول والتأثير الإيجابي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية تعزيز جسور التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة وتبادل الخبرات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين العمل المشترك. وأكدا التزامهما بالبحث عن أفضل الوسائل والطرق لتحقيق أهداف مشروع «عام بلا حوادث» وضمان سلامة مستخدمي الطرق.